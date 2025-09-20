La Onamet mantiene siete provincias en alerta por riesgo de inundaciones urbanas y recomienda medidas preventivas

SANTO DOMINGO.– La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que una vaguada continuará generando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en gran parte de la República Dominicana desde este sábado 20 de septiembre de 2025, a las 6:00 a.m., hasta el lunes 22 a la misma hora.

El organismo precisó que, desde la madrugada, se han registrado nublados acompañados de precipitaciones en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y el Gran Santo Domingo. Durante las próximas horas, las lluvias se extenderán a zonas aledañas, aunque disminuirán de manera gradual en la mañana.

Intensificación en horas de la tarde

La Onamet advierte que después del mediodía, los efectos asociados al calentamiento diurno provocarán nuevos nublados con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias como El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Azua, San Juan, Elías Piña y Bahoruco.

Para el domingo, aunque la vaguada se estará alejando, la humedad residual mantendrá chubascos dispersos en horas matutinas hacia la porción oriental, mientras que en la tarde se esperan lluvias con tormentas eléctricas hacia el noroeste, noreste, Cordillera Central y zona fronteriza. Las precipitaciones se prolongarán hasta las primeras horas de la noche.

Altas temperaturas y recomendaciones

A pesar de la lluvia, las temperaturas seguirán calurosas, con máximas entre 33 °C y 35 °C, debido a la época del año. La Onamet exhorta a la población a hidratarse con agua y jugos naturales, usar ropas ligeras de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición solar entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. Niños y envejecientes deben recibir especial atención, ya que son los más vulnerables a los efectos del calor.

Actividad ciclónica en el Atlántico

En cuanto a la actividad ciclónica, la tormenta tropical Gabrielle se localiza a 855 kilómetros al noreste de las Antillas Menores, con vientos de 85 km/h y movimiento al noroeste a 20 km/h. También se vigila una onda tropical al oeste de África, con una baja probabilidad de desarrollo en 48 horas y un 20 % en los próximos siete días.

La Onamet reiteró que, aunque no representan peligro inmediato para la República Dominicana, se mantiene un monitoreo constante de estos sistemas.

Provincias en alerta

El Centro Nacional de Pronósticos mantiene en alerta meteorológica a siete provincias por riesgo de inundaciones urbanas:

La Altagracia

El Seibo

Hato Mayor

La Vega

Dajabón

Elías Piña

Pedernales

En el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo se esperan aguaceros dispersos y tronadas durante el fin de semana. La Onamet llamó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de organismos de protección civil.

Pronóstico por provincias

Entre los pronósticos más destacados, se esperan temperaturas máximas de hasta 36 °C en Santiago y Monte Cristi, mientras que en Constanza oscilarán entre 26 °C y 28 °C. En Puerto Plata, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel y otras provincias del norte, la Onamet prevé tronadas y ráfagas de viento durante la tarde.

