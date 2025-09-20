Mientras residentes denuncian montos insuficientes, el Gobierno sostiene que busca transformar la zona y garantizar viviendas dignas.

SANTO DOMINGO. – El traslado de las familias que residen en los alrededores del Francisco del Rosario Sánchez (Puente de la 17) que conecta la avenida Padre Acastellanos con Santo Domingo Este, avanza en medio de quejas y acuerdos parciales entre los comunitarios y las autoridades.

Algunos residentes han calificado el proceso como “forzado”, al señalar que las compensaciones económicas entregadas no les permiten acceder a viviendas en condiciones superiores a las que ocupaban. Otros, sin embargo, han manifestado que lograron acuerdos satisfactorios que les ofrecen la posibilidad de iniciar una nueva etapa en espacios más seguros.

Las autoridades aseguran que el plan busca liberar zonas vulnerables y de alto riesgo, donde las familias han vivido por décadas en condiciones precarias, expuestas a inundaciones, contaminación y a la inseguridad derivada de la cercanía con el puente y las márgenes del río Ozama.

📌 Antecedentes

El Puente de la 17 conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Este y ha sido, desde hace más de 40 años, punto de asentamientos improvisados. La presión demográfica en el Gran Santo Domingo y la falta de acceso a viviendas formales impulsaron la ocupación progresiva de terrenos cercanos al puente, lo que derivó en comunidades con servicios básicos limitados y viviendas construidas sin planificación.

Diversos gobiernos han planteado proyectos de reubicación en la zona, aunque la mayoría quedó inconclusa por falta de fondos o por resistencia de los propios comunitarios. En la última década, los planes de renovación urbana ligados al Ozama y al puente han cobrado fuerza como parte de la estrategia para recuperar espacios públicos y dar paso a proyectos de movilidad y modernización.

En 2022 y 2023, ya se habían realizado censos y levantamientos técnicos en la zona, identificando a las familias elegibles para compensaciones y asistencia. El actual proceso de traslado representa la fase más avanzada de esos planes, con énfasis en la seguridad vial y la recuperación ambiental de las riberas.

Reacciones y perspectivas

Organizaciones sociales y comunitarias han advertido que la reubicación debe garantizar el derecho a una vivienda digna, conforme a lo establecido en la Constitución dominicana y en acuerdos internacionales firmados por el país.

Las autoridades, por su parte, aseguran que el programa incluye acompañamiento social y técnico, así como la construcción de proyectos habitacionales que permitan mejorar las condiciones de vida de los trasladados.

El proceso continuará en las próximas semanas, y el Gobierno mantiene su compromiso de liberar los alrededores del Puente de la 17 para dar paso a proyectos de infraestructura y urbanismo que, según afirma, beneficiarán a toda la ciudad.