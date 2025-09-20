La investigación revela avances y desafíos de esta función estratégica en las organizaciones dominicanas y servirá de base para la 5ª Jornada de Comunicación Corporativa

SANTO DOMINGO – La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) presentó este jueves los resultados de la investigación “El estado de los asuntos corporativos en República Dominicana: mapa 2025”, un trabajo que confirma la progresiva consolidación de esta función en el país y sus crecientes aportes a la gestión empresarial y social.

Los asuntos corporativos (Corporate Affairs) son definidos como la función que gestiona la identidad, reputación y relaciones estratégicas de las organizaciones con públicos internos y externos, integrando comunicación, relaciones gubernamentales, transparencia y manejo de crisis.

El estudio señala que, aunque los asuntos corporativos ya son reconocidos como esenciales en la gestión de reputación y prevención de crisis, aún existen retos en su institucionalización, formación especializada y marcos normativos que fortalezcan su legitimidad.

Resultados clave del estudio

La investigación, liderada por los doctores Ana Bélgica Güichardo, Alejandro Álvarez Nobell, Adrián Cordero y la profesora Rosario Medina Gómez, se basó en una muestra aleatoria de 120 profesionales de áreas de comunicación en sectores empresariales, gubernamentales y ONG.

Entre los hallazgos, se destaca que los responsables de asuntos corporativos están siendo convocados con mayor frecuencia a espacios de decisión estratégica, aunque no siempre de manera permanente. También se evidencia una expansión de su alcance hacia dimensiones como la inteligencia corporativa, sostenibilidad, ética y gestión de riesgos reputacionales.

El informe concluye que la consolidación de un perfil ético y profesional en los Corporate Affairs fortalecerá la competitividad empresarial y aportará al desarrollo democrático y social del país.

Antecedentes

La PUCMM ha sido pionera en la investigación sobre comunicación estratégica en República Dominicana. Desde 2020 organiza anualmente la Jornada de Comunicación Corporativa, convirtiéndose en un espacio de referencia para profesionales, estudiantes y líderes del área.

En esta línea, la universidad anunció que los días 22 y 23 de octubre de 2025 celebrará la 5ª Jornada de Comunicación Corporativa, bajo el lema “Corporate Affairs: Asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional”.

Este evento, que se realizará en el Auditorio 1 de la PUCMM en Santo Domingo, reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos actuales de la comunicación corporativa y su impacto en la sostenibilidad de las instituciones.