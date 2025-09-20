El Caballero de la Salsa debía presentarse en Mompox y Cartagena, pero el trámite migratorio fue rechazado

Santo Domikngo. Gilberto Santa Rosa, reconocido como El Caballero de la Salsa, se vio obligado a cancelar sus conciertos en Colombia programados para este fin de semana debido a problemas con la gestión de visas de trabajo para él y su equipo de 28 personas.

La información fue confirmada por GSR Management LLC, empresa que representa las actividades artísticas del intérprete puertorriqueño.

De acuerdo con el comunicado, las visas fueron solicitadas y tramitadas por una empresa nacional que fungió como intermediaria, pero no fueron gestionadas correctamente ante las autoridades colombianas.

Como resultado, la petición fue negada por el Gobierno de Colombia, obligando a la cancelación inmediata de los compromisos artísticos.

Los conciertos estaban previstos para el viernes 19 de septiembre en el FestiJazz de Mompox y el sábado 20 de septiembre en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena. Ambos eventos esperaban congregar a miles de fanáticos que aguardaban el reencuentro con uno de los artistas más queridos de la música tropical.

Respeto a la legalidad

El manejador del artista, Rafael Muñiz, expresó en nombre de la oficina de representación: “Estamos muy apenados por la determinación y la acatamos con la rigurosidad que conlleva. Gilberto lamenta muchísimo no poder reencontrarse con el público colombiano en estas presentaciones y confiamos en la comprensión de los contratantes y la fanaticada en el orden ordinario del proceso”.

La oficina de Santa Rosa recalcó que el respeto a las leyes de todos los países donde se presenta es una prioridad ineludible. Para el artista, cumplir con los requerimientos migratorios y laborales es parte de su compromiso con la seriedad y la responsabilidad que exige su carrera internacional.

Agradecimiento a Colombia

En medio del infortunio, GSR Management LLC agradeció el respaldo recibido de diferentes sectores. “Queremos dar gracias al gobernador de Bolívar, a La Timba y a Moys Producciones, así como al Gobierno de Colombia por todo el apoyo brindado a través de los años”, indicó la empresa.

El comunicado agrega que el equipo espera que el intérprete de éxitos como “Conteo regresivo” y “Que alguien me diga” pueda regresar muy pronto al hermano país, donde ha cosechado una fiel fanaticada a lo largo de su trayectoria. Colombia ha sido uno de los escenarios más importantes en la carrera internacional del salsero, con presentaciones memorables en festivales y giras multitudinarias.

El impacto en la fanaticada

La noticia causó de inmediato reacciones en redes sociales. Fanáticos colombianos lamentaron no poder disfrutar de los conciertos y manifestaron su apoyo al artista, destacando su historia de respeto y profesionalismo. Otros exigieron explicaciones a la empresa intermediaria que no cumplió con los procesos migratorios.

En la República Dominicana, donde la salsa es parte fundamental del panorama musical, los seguidores del artista expresaron su solidaridad y recordaron que situaciones similares han afectado a otros músicos internacionales. “Es una pena que un artista de la talla de Gilberto pase por esto, pero sabemos que volverá con más fuerza”, escribió un fanático en X (antes Twitter).

Una carrera intachable

Gilberto Santa Rosa cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, múltiples Premios Grammy y una agenda internacional constante que lo mantiene como referente de la salsa a nivel mundial. Su ética de trabajo ha sido reconocida por críticos, colegas y empresarios, lo que explica la decepción de no poder cumplir con un público que lo esperaba con entusiasmo.

Desde la oficina de representación se aclaró que, aunque el revés administrativo resultó doloroso, el equipo se mantendrá enfocado en retomar cuanto antes las presentaciones en Colombia. “Este no es un adiós, es solo una pausa obligatoria”, enfatizó el comunicado.

El Caballero de la Salsa volverá. Aunque este fin de semana no se concretó el encuentro, Gilberto Santa Rosa y su equipo reiteran su compromiso de regresar a Colombia con todo el profesionalismo que caracteriza su trayectoria. Mientras tanto, el público dominicano y latinoamericano permanece expectante de sus próximas presentaciones.

