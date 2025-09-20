26.1 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 20, 2025
InicioEntretenimientoGilberto Santa Rosa cancela conciertos en Colombia por problemas con visas
Entretenimiento

Gilberto Santa Rosa cancela conciertos en Colombia por problemas con visas

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Efraín Cepeda se lanza a la Presidencia de Colombia para 2026 y reta a Gustavo Petro

El veterano senador conservador oficializó su candidatura en Tolima...
Noticias

Embajada de EE. UU. pospone eliminación de exención de entrevistas para visas de paseo

    Santo Domingo,.- La Embajada de Estados Unidos informó este...
Noticias

Estados Unidos emitirá cerca de 187 mil visas en República Dominicana en 2025

En 2024 se entregaron 187,933 visados, según datos oficiales...

El Caballero de la Salsa debía presentarse en Mompox y Cartagena, pero el trámite migratorio fue rechazado

Santo Domikngo. Gilberto Santa Rosa, reconocido como El Caballero de la Salsa, se vio obligado a cancelar sus conciertos en Colombia programados para este fin de semana debido a problemas con la gestión de visas de trabajo para él y su equipo de 28 personas.

La información fue confirmada por GSR Management LLC, empresa que representa las actividades artísticas del intérprete puertorriqueño.

De acuerdo con el comunicado, las visas fueron solicitadas y tramitadas por una empresa nacional que fungió como intermediaria, pero no fueron gestionadas correctamente ante las autoridades colombianas.

Como resultado, la petición fue negada por el Gobierno de Colombia, obligando a la cancelación inmediata de los compromisos artísticos.

Los conciertos estaban previstos para el viernes 19 de septiembre en el FestiJazz de Mompox y el sábado 20 de septiembre en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena. Ambos eventos esperaban congregar a miles de fanáticos que aguardaban el reencuentro con uno de los artistas más queridos de la música tropical.

Respeto a la legalidad

El manejador del artista, Rafael Muñiz, expresó en nombre de la oficina de representación: “Estamos muy apenados por la determinación y la acatamos con la rigurosidad que conlleva. Gilberto lamenta muchísimo no poder reencontrarse con el público colombiano en estas presentaciones y confiamos en la comprensión de los contratantes y la fanaticada en el orden ordinario del proceso”.

La oficina de Santa Rosa recalcó que el respeto a las leyes de todos los países donde se presenta es una prioridad ineludible. Para el artista, cumplir con los requerimientos migratorios y laborales es parte de su compromiso con la seriedad y la responsabilidad que exige su carrera internacional.

Agradecimiento a Colombia

En medio del infortunio, GSR Management LLC agradeció el respaldo recibido de diferentes sectores. “Queremos dar gracias al gobernador de Bolívar, a La Timba y a Moys Producciones, así como al Gobierno de Colombia por todo el apoyo brindado a través de los años”, indicó la empresa.

El comunicado agrega que el equipo espera que el intérprete de éxitos como “Conteo regresivo” y “Que alguien me diga” pueda regresar muy pronto al hermano país, donde ha cosechado una fiel fanaticada a lo largo de su trayectoria. Colombia ha sido uno de los escenarios más importantes en la carrera internacional del salsero, con presentaciones memorables en festivales y giras multitudinarias.

El impacto en la fanaticada

La noticia causó de inmediato reacciones en redes sociales. Fanáticos colombianos lamentaron no poder disfrutar de los conciertos y manifestaron su apoyo al artista, destacando su historia de respeto y profesionalismo. Otros exigieron explicaciones a la empresa intermediaria que no cumplió con los procesos migratorios.

En la República Dominicana, donde la salsa es parte fundamental del panorama musical, los seguidores del artista expresaron su solidaridad y recordaron que situaciones similares han afectado a otros músicos internacionales. “Es una pena que un artista de la talla de Gilberto pase por esto, pero sabemos que volverá con más fuerza”, escribió un fanático en X (antes Twitter).

Una carrera intachable

Gilberto Santa Rosa cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, múltiples Premios Grammy y una agenda internacional constante que lo mantiene como referente de la salsa a nivel mundial. Su ética de trabajo ha sido reconocida por críticos, colegas y empresarios, lo que explica la decepción de no poder cumplir con un público que lo esperaba con entusiasmo.

Desde la oficina de representación se aclaró que, aunque el revés administrativo resultó doloroso, el equipo se mantendrá enfocado en retomar cuanto antes las presentaciones en Colombia. “Este no es un adiós, es solo una pausa obligatoria”, enfatizó el comunicado.

El Caballero de la Salsa volverá. Aunque este fin de semana no se concretó el encuentro, Gilberto Santa Rosa y su equipo reiteran su compromiso de regresar a Colombia con todo el profesionalismo que caracteriza su trayectoria. Mientras tanto, el público dominicano y latinoamericano permanece expectante de sus próximas presentaciones.

Visita elPeriodico.com.do para mantenerte informado de esta y otras noticias del mundo artístico.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
El narcotráfico y la industria del entretenimiento en RD
Artículo siguiente
Se entrega Argenis “Kodigo” Santana a la DNCD tras persecución por narcotráfico

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Se entrega Argenis “Kodigo” Santana a la DNCD tras persecución por narcotráfico

Noticias 0
El Ministerio Público lo vinculaba a una red desmantelada...

El narcotráfico y la industria del entretenimiento en RD

A Quemarropa 0
A Quemarropa Algunos restaurantes, discotecas, emisoras, canales de TV y...

Crisis eléctrica en RD desata protestas por apagones y facturas altas

Noticias 0
Ciudadanos denuncian cortes prolongados y cobros “impagables”; 95% de...

¿Qué pasó esta semana?

Felucho Jiménez pone en circulación “El bolero en Iberoamérica” en la UCSD

Entretenimiento 0
El economista, político y escritor presentó su nuevo libro...

Ministra de Interior y Policía: “Nadie en la Policía está por encima de la ley”

Noticias 0
Faride Raful reitera que la misión policial es proteger...

DIDA pide cambiar con urgencia el formulario de las AFP para incluir datos de dependientes

Noticias 0
Busca agilizar pensiones por sobrevivencia y devolución de aportes;...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group