El narcotráfico y la industria del entretenimiento en RD

Por: Redacción

Fecha:

A Quemarropa

Algunos restaurantes, discotecas, emisoras, canales de TV y plataformas digitales se han convertido en lavadoras de dinero sucio

Santo Domingo. República Dominicana está viviendo un fenómeno silencioso, corrosivo y cada vez más descarado: la industria del entretenimiento ha sido permeada hasta los huesos por el dinero del narcotráfico y el lavado de activos. Ya no se trata de rumores de pasillo: basta mirar alrededor.

Algunos restaurantes, discotecas, emisoras de radio, agrupaciones musicales, canales de televisión y plataformas digitales se han transformado en fachadas donde se blanquean sumas millonarias, sin que las autoridades logren —o quieran— poner freno. El espectáculo no siempre está en los escenarios; muchas veces está en la manera descarada en que circula el dinero.

De la noche a la mañana, personas que “no resisten una auditoría visual” exhiben lujos imposibles de justificar. Casas, vehículos, joyas, inversiones y estructuras de negocio que contrastan con la vida de quienes llevan décadas trabajando honestamente en el mismo sector sin acercarse ni de lejos a esas cifras.

El problema no es solo económico: el narcotráfico no se limita a lavar dinero. También auspicia propuestas musicales nocivas, cargadas de mensajes que normalizan la violencia, la misoginia y el culto al dinero rápido. Y lo peor: esa narrativa ha sido validada por parte de una juventud dominicana que encuentra en esos “valores” un espejo en el que mirarse.

No se trata de casos aislados. Basta escuchar la radio o encender la televisión para advertir cómo el contenido financiado con dinero sucio marca tendencias, pauta estilos de vida y se infiltra en los espacios que antes eran plataformas de promoción cultural sana.

Las consecuencias son múltiples: desde el deterioro de la calidad musical hasta la normalización de la corrupción en el imaginario colectivo. La juventud no solo consume música; consume también los códigos de un modelo social que premia lo ilícito y castiga el esfuerzo genuino.

¿Dónde están las autoridades? ¿Hasta cuándo se permitirá que el dinero del narco compre tarimas, festivales, canales y conciencias? En lugar de blindar la industria creativa, las instituciones parecen haberse resignado a convivir con el problema. Y cada silencio oficial se traduce en un nuevo espacio ocupado por estructuras criminales.

La cultura dominicana tiene una tradición sólida, rica y diversa. Sin embargo, lo que hoy se vende como “moda” muchas veces es solo un producto empaquetado por grupos cuyo interés está lejos de lo artístico. El narcotráfico ya no patrocina desde las sombras; ahora firma contratos, produce giras y construye escenarios.

La pregunta incómoda, la que nadie quiere hacer, es: ¿qué pasará cuando los pilares de la industria estén completamente dominados por estos capitales? ¿Qué futuro cultural, económico y social nos espera si los artistas que marcan la pauta son los que sirven de voceros involuntarios —o complacientes— de una maquinaria criminal?

Importantes áreas de la industria creativa de República Dominicana están salpicadas por el dinero sucio. Y el que no lo quiera ver, simplemente, ha decidido cerrar los ojos.

