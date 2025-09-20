Ciudadanos denuncian cortes prolongados y cobros “impagables”; 95% de quejas ante Protecom apuntan al costo de la luz

República Dominicana enfrenta una crisis eléctrica que ha encendido las alarmas en todo el país. Desde quema de neumáticos y cacerolazos hasta vigilias con velas, miles de usuarios han salido a las calles para reclamar un servicio estable y tarifas justas. En redes sociales la indignación también se multiplica: “¿Cómo llegan facturas tan altas si vivimos a apagonazo limpio?”, cuestionan internautas.

La escena se repite en barrios y municipios. En Haina (San Cristóbal), la profesora Carolina Aquino califica la situación de “insoportable”: “Los cortes dañan alimentos, afectan el estudio de los niños y trastornan la vida diaria”. En el Distrito Nacional, residentes de Ciudad Real II (Altos de Arroyo Hondo) encendieron velas para exigir 24 horas de suministro continuo.

El descontento crece a la par de las facturas. De acuerdo con datos informados por la Oficina de Protección al Consumidor (Protecom), el 95 % de las quejas registradas este año se relacionan con el alto costo de la electricidad. Las empresas distribuidoras acumularon más de 84,000 reclamaciones en un año y, de ellas, el 93 % corresponde a cobros elevados. Mientras tanto, comunidades reportan apagones prolongados que superan la promesa de los calendarios de mantenimiento.

Vecinos consultados afirman que las interrupciones se intensifican sin una explicación clara. Entre las causas que se mencionan con mayor frecuencia figuran mantenimientos de plantas, fallas en la generación, redes saturadas y pérdidas técnicas y no técnicas. A ello se suma la percepción de que la fórmula tarifaria resulta “opaca” para el usuario final. Especialistas consultados por este medio advierten que, sin un plan de contingencia bien comunicado, se deteriora la confianza y se amplifica la conflictividad social.

Las protestas han puesto sobre la mesa un pliego de demandas ciudadanas:

Transparencia en las causas de los cortes y publicación de cronogramas reales de interrupciones.

en las causas de los cortes y publicación de de interrupciones. Revisión de la fórmula de cálculo de las facturas y explicación de cargos por potencia, pérdidas y ajustes.

de la fórmula de cálculo de las facturas y explicación de cargos por potencia, pérdidas y ajustes. Compensación por daños a electrodomésticos y pérdidas de alimentos atribuibles a variaciones o cortes.

por daños a electrodomésticos y pérdidas de alimentos atribuibles a variaciones o cortes. Aceleración de inversiones en redes, generación y energías renovables para estabilizar el sistema.

de inversiones en redes, generación y energías renovables para estabilizar el sistema. Atención 24/7 con canales de reporte efectivos y tiempos de respuesta verificables.

En paralelo, organizaciones barriales y juntas de vecinos coordinan acciones pacíficas y asesoría para presentar reclamaciones formales. Si usted entiende que su factura no refleja su consumo real, puede documentar el caso con fotos del medidor, historial de lecturas y número de contrato para depositar su queja ante la distribuidora y, de ser necesario, ante Protecom. También se recomienda solicitar una verificación técnica del medidor y pedir el detalle de cargos y lecturas estimadas.

Autoridades y empresas del sector han llamado a la calma e insisten en que trabajan en soluciones. Sin embargo, los usuarios piden señales concretas: menos apagones y facturas entendibles. “No es solo encender el bombillo; es poder estudiar, cocinar, producir y dormir sin sobresaltos”, resume Aquino.

Mientras tanto, elPeriódico.com.do continuará dando seguimiento a las denuncias ciudadanas, los anuncios oficiales y los avances del plan de respuesta. Te invitamos a leer nuestros reportajes, verificaciones y explicadores para comprender el mapa completo de la crisis y tus derechos como consumidor.

Notas relacionadas en elPeriodico.com.do

¿Sufres apagones o cobros inusuales? Escríbenos y comparte tu caso. Síguenos en nuestras redes y visita a diario elPeriodico.com.do para información verificada y en constante actualización.