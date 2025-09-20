26.1 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 20, 2025
InicioNoticiasCrisis eléctrica en RD desata protestas por apagones y facturas altas
Noticias

Crisis eléctrica en RD desata protestas por apagones y facturas altas

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Crisis eléctrica en RD genera alarma ciudadana

Participación Ciudadana exige acciones eficaces ante apagones y pérdidas...
Noticias

Manifestantes incendian residencia del primer ministro de Nepal

La revuelta juvenil contra la corrupción y el veto...
Noticias

La izquierda convoca cacerolazos nacionales contra el nuevo Código Penal

Seis organizaciones llaman a protestar el 15 y 16...

Ciudadanos denuncian cortes prolongados y cobros “impagables”; 95% de quejas ante Protecom apuntan al costo de la luz

República Dominicana enfrenta una crisis eléctrica que ha encendido las alarmas en todo el país. Desde quema de neumáticos y cacerolazos hasta vigilias con velas, miles de usuarios han salido a las calles para reclamar un servicio estable y tarifas justas. En redes sociales la indignación también se multiplica: “¿Cómo llegan facturas tan altas si vivimos a apagonazo limpio?”, cuestionan internautas.

La escena se repite en barrios y municipios. En Haina (San Cristóbal), la profesora Carolina Aquino califica la situación de “insoportable”: “Los cortes dañan alimentos, afectan el estudio de los niños y trastornan la vida diaria”. En el Distrito Nacional, residentes de Ciudad Real II (Altos de Arroyo Hondo) encendieron velas para exigir 24 horas de suministro continuo.

El descontento crece a la par de las facturas. De acuerdo con datos informados por la Oficina de Protección al Consumidor (Protecom), el 95 % de las quejas registradas este año se relacionan con el alto costo de la electricidad. Las empresas distribuidoras acumularon más de 84,000 reclamaciones en un año y, de ellas, el 93 % corresponde a cobros elevados. Mientras tanto, comunidades reportan apagones prolongados que superan la promesa de los calendarios de mantenimiento.

Vecinos consultados afirman que las interrupciones se intensifican sin una explicación clara. Entre las causas que se mencionan con mayor frecuencia figuran mantenimientos de plantas, fallas en la generación, redes saturadas y pérdidas técnicas y no técnicas. A ello se suma la percepción de que la fórmula tarifaria resulta “opaca” para el usuario final. Especialistas consultados por este medio advierten que, sin un plan de contingencia bien comunicado, se deteriora la confianza y se amplifica la conflictividad social.

Las protestas han puesto sobre la mesa un pliego de demandas ciudadanas:

  • Transparencia en las causas de los cortes y publicación de cronogramas reales de interrupciones.
  • Revisión de la fórmula de cálculo de las facturas y explicación de cargos por potencia, pérdidas y ajustes.
  • Compensación por daños a electrodomésticos y pérdidas de alimentos atribuibles a variaciones o cortes.
  • Aceleración de inversiones en redes, generación y energías renovables para estabilizar el sistema.
  • Atención 24/7 con canales de reporte efectivos y tiempos de respuesta verificables.

En paralelo, organizaciones barriales y juntas de vecinos coordinan acciones pacíficas y asesoría para presentar reclamaciones formales. Si usted entiende que su factura no refleja su consumo real, puede documentar el caso con fotos del medidor, historial de lecturas y número de contrato para depositar su queja ante la distribuidora y, de ser necesario, ante Protecom. También se recomienda solicitar una verificación técnica del medidor y pedir el detalle de cargos y lecturas estimadas.

Autoridades y empresas del sector han llamado a la calma e insisten en que trabajan en soluciones. Sin embargo, los usuarios piden señales concretas: menos apagones y facturas entendibles. “No es solo encender el bombillo; es poder estudiar, cocinar, producir y dormir sin sobresaltos”, resume Aquino.

Mientras tanto, elPeriódico.com.do continuará dando seguimiento a las denuncias ciudadanas, los anuncios oficiales y los avances del plan de respuesta. Te invitamos a leer nuestros reportajes, verificaciones y explicadores para comprender el mapa completo de la crisis y tus derechos como consumidor.

Notas relacionadas en elPeriodico.com.do

¿Sufres apagones o cobros inusuales? Escríbenos y comparte tu caso. Síguenos en nuestras redes y visita a diario elPeriodico.com.do para información verificada y en constante actualización.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
PUCMM presenta estudio sobre asuntos corporativos en RD
Artículo siguiente
El narcotráfico y la industria del entretenimiento en RD

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Se entrega Argenis “Kodigo” Santana a la DNCD tras persecución por narcotráfico

Noticias 0
El Ministerio Público lo vinculaba a una red desmantelada...

Gilberto Santa Rosa cancela conciertos en Colombia por problemas con visas

Entretenimiento 0
El Caballero de la Salsa debía presentarse en Mompox...

El narcotráfico y la industria del entretenimiento en RD

A Quemarropa 0
A QuemarropaAlgunos restaurantes, discotecas, emisoras, canales de TV y...

¿Qué pasó esta semana?

Luis Abinader pospone actividades en Constanza por lluvias

Noticias 0
El presidente reprogramará su agenda oficial ante el pronóstico...

Carreras universitarias con mayor demanda en República Dominicana

Noticias 0
Opciones académicas con mejor proyección laboral para jóvenes y...

Oro para McLaughlin-Levrone; Marileidy Paulino, plata histórica (47.98) en los 400 m

Cine 0
 La final, de altísimo nivel, dejó marcas históricas: 47.78...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group