El Ministerio Público lo vinculaba a una red desmantelada esta semana junto a Alfredo Samboy (Burungo) y Suleica Herrera

SANTO DOMINGO.– La noche de este viernes se entregó a las autoridades Argenis Santana Herrera, conocido como Argenis Kodigo, en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), tras varios días prófugo.

Su captura era una de las prioridades del Ministerio Público, luego de frustrarse a última hora un acuerdo previo de entrega gestionado por su abogado.

Santana Herrera estaba siendo perseguido por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, la cual fue desmantelada esta misma semana en una operación conjunta encabezada por el Ministerio Público y la DNCD.

Entrega bajo presión

De acuerdo con la información oficial, en horas de la tarde de este viernes personal de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) se presentó en la Fiscalía de Santo Domingo Este, en atención a la promesa de entrega realizada por el abogado de Santana Herrera y el interés de sus familiares. Finalmente, el imputado acudió a la DNCD donde fue recibido bajo estrictas medidas de seguridad.

El Ministerio Público había intensificado la búsqueda después de que el martes pasado se desarrollara un amplio operativo contra la red de la cual formaba parte el acusado. En esa acción, las autoridades lograron el arresto de Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, presuntos cabecillas de la organización.

La red criminal

Un total de 21 fiscales de Santo Domingo Este, junto a más de 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada Dominicana, participaron en 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní (provincia Peravia). La operación se realizó en seguimiento a una investigación que ya había identificado a la red desde septiembre de 2024, cuando en Villa Mella se incautaron 20 paquetes de cocaína.

El despliegue de esta semana permitió ocupar múltiples bienes atribuidos a la organización: dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, dos discotecas, vehículos de lujo, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco Jet Ski, joyas, documentos, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos y celulares.

Discotecas bajo investigación

Entre los bienes incautados destacan dos centros de diversión que eran utilizados como fachadas para las operaciones ilícitas: Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en el Distrito Nacional. Estos negocios formaban parte del emporio económico que sostenía la organización y eran frecuentados por figuras del entretenimiento local.

La Fiscalía adelantó que el caso se enmarca en la estrategia de persecución contra estructuras criminales que utilizan el lavado de activos para infiltrarse en sectores como el entretenimiento, los bienes raíces y el comercio. Las autoridades insisten en que cada arresto y ocupación busca cortar el flujo financiero que permite al narcotráfico operar en el país.

Repercusiones judiciales

Ahora que Santana Herrera se encuentra bajo custodia, el Ministerio Público deberá solicitar medidas de coerción en su contra. La Fiscalía de Santo Domingo Este prepara el expediente que detalla su rol en la estructura y las pruebas ocupadas en los allanamientos.

Los investigadores sostienen que la red tenía ramificaciones nacionales e internacionales, con conexiones en el transporte de drogas y la colocación de capital ilícito en negocios aparentemente legítimos. “No solo traficaban drogas, sino que buscaban infiltrarse en la vida social y económica del país”, afirmó una fuente vinculada al caso.

La entrega de Argenis Kodigo representa un nuevo avance en la lucha contra el crimen organizado, aunque las autoridades reconocen que aún queda mucho trabajo por hacer para desarticular por completo la red y ubicar a otros implicados.

Notas relacionadas en elPeriodico.com.do

La captura de Argenis “Kodigo” marca un paso importante en la persecución de las estructuras criminales que han intentado infiltrarse en la vida social dominicana. El proceso judicial apenas comienza y será seguido de cerca por la opinión pública.

Visita elPeriodico.com.do para más detalles y seguimiento de este caso.