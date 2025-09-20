El mandatario asegura que en los próximos meses se integrarán 630 MW al sistema energético nacional

MONTECRISTI.– El presidente Luis Abinader supervisó este viernes la construcción de la planta eléctrica Energía 2000, uno de los proyectos más relevantes en desarrollo en la República Dominicana, que aportará más de 400 megavatios al sistema energético nacional.

El mandatario informó que en las próximas semanas y meses el sistema eléctrico recibirá la incorporación gradual de unos 630 megavatios de generación, lo que contribuirá a mejorar de manera significativa la estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico en el país.

“Tenemos alrededor de 630 megas entrando en los próximos meses. Ayer estuvimos en Energas, que son unos 130 megas desde San Pedro Macorís. También tenemos Siva, que aumenta en unos 70 megavatios, y esta planta, que será de 410, irá entrando de manera gradual”, explicó Abinader al conversar con los medios, acompañado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Demanda en aumento

El jefe de Estado recordó que al inicio de su gestión la demanda energética nacional era de 2,700 megavatios, mientras que actualmente asciende a 4,100, lo que ha exigido un aumento sostenido en la capacidad de generación.

Asimismo, indicó que hacia finales de este año se incorporarán otros proyectos energéticos, mientras que para 2027 y 2028 están programados 800 y 400 megavatios adicionales, respectivamente.

Equilibrio en el sistema eléctrico

Abinader subrayó que estas nuevas plantas representan un equilibrio estratégico, ya que estarán ubicadas en el norte del país, región donde históricamente la generación ha sido menor. “Esto no solo fortalece la confiabilidad del sistema, sino que también equilibra la distribución, ya que la mayoría de la generación hoy está en el sur. Según los expertos, contar con generación en el norte ayuda a estabilizar aún más el sistema interconectado”, sostuvo.

Reducción de apagones

Sobre la reducción de apagones, el mandatario aseguró que en las próximas dos o tres semanas se espera una mejora gradual, aunque recordó que los recientes cortes de energía han estado vinculados a factores combinados, incluyendo la sequía que ha afectado la producción hidroeléctrica.

Detalles de la central Energía 2000

La nueva central contará con una capacidad instalada de 414 megavatios (MW) y forma parte de los proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno para garantizar la seguridad energética del país y responder al aumento constante de la demanda de electricidad.

Con su visita, el presidente Abinader reiteró su respaldo al desarrollo energético e industrial de la región noroeste, particularmente a Manzanillo, que se proyecta como un polo estratégico de inversión y crecimiento económico para toda la República Dominicana.

El Gobierno busca transformar el panorama energético con una combinación de nuevas plantas, mayor capacidad de generación y una mejor distribución regional, en respuesta al crecimiento sostenido de la demanda nacional.

