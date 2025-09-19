El cantante y actor argentino falleció en Buenos Aires a los 80 años. Ídolo romántico en los 70 y 80, cultivó un sólido vínculo con el público dominicano.

Un romántico de culto en Hispanoamérica

Vínculo con República Dominicana

Reacciones y despedidas

Perfil y carrera

Lo que sabemos (resumen)

Nombre artístico: Yaco Monti (Julio César Eugenio).

Yaco Monti (Julio César Eugenio). Nacimiento: 18 de diciembre de 1944, Villa Mercedes, San Luis (Argentina).

18 de diciembre de 1944, Villa Mercedes, San Luis (Argentina). Fallecimiento: 18 de septiembre de 2025, Buenos Aires.

18 de septiembre de 2025, Buenos Aires. Edad: 80 años.

80 años. Género: balada romántica / canción melódica.

balada romántica / canción melódica. Canciones emblemáticas: “Siempre te recordaré”, “Un dolor de adiós”, “Amor desesperado”.

Relacionado

El intérprete argentinomurió este, en, tras batallar contra una enfermedad. Tenía. La noticia fue confirmada por medios de su país y replicada por la prensa dominicana.Figura clave de la, Monti —nacido enel 18 de diciembre de 1944— popularizó títulos como “Siempre te recordaré”, “Un dolor de adiós”, “Amor desesperado” y “Volveré a San Luis”. Su repertorio se mantiene vigente en radios de catálogo y plataformas digitales.En República Dominicana, su música marcó generaciones. Su influencia alcanzó a baladistas y merengueros locales, y ofreció presentaciones en Santo Domingo durante las décadas de 1990 y 2000, cosechando una base fiel de oyentes.Medios argentinos y sanluiseños lamentaron su partida, destacándolo como referente del género romántico. En redes sociales, familiares, colegas y seguidores compartieron mensajes de despedida y fragmentos de sus clásicos.Además del canto, Monti incursionó en lay mantuvo presencia en televisión y escenarios de la región. Compilaciones y reediciones contribuyeron a acercar su obra a nuevas audiencias.