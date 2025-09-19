26.7 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 19, 2025
InicioEntretenimientoSe apagó la voz melódica de Yaco Monti
Entretenimiento

Se apagó la voz melódica de Yaco Monti

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Senador Luis R. Sepúlveda impulsa una alianza estratégica entre Nueva York y República Dominicana

La misión, integrada por autoridades electas y líderes de...
Noticias

Fallece en Nueva York doña Thelma Álvarez, madre del abogado Teobaldo Durán

Los restos de la madre del abogado serán velados...
Noticias

COE mantiene 10 provincias en alerta por lluvias e inundaciones

Las precipitaciones afectan varias zonas del país tras la...

El cantante y actor argentino falleció en Buenos Aires a los 80 años. Ídolo romántico en los 70 y 80, cultivó un sólido vínculo con el público dominicano.

Santo Domingo. El intérprete argentino Yaco Monti murió este jueves 18 de septiembre de 2025, en Buenos Aires, tras batallar contra una enfermedad. Tenía 80 años. La noticia fue confirmada por medios de su país y replicada por la prensa dominicana.

Un romántico de culto en Hispanoamérica

Figura clave de la canción melódica, Monti —nacido en Villa Mercedes (San Luis) el 18 de diciembre de 1944— popularizó títulos como “Siempre te recordaré”, “Un dolor de adiós”, “Amor desesperado” y “Volveré a San Luis”. Su repertorio se mantiene vigente en radios de catálogo y plataformas digitales.

Vínculo con República Dominicana

En República Dominicana, su música marcó generaciones. Su influencia alcanzó a baladistas y merengueros locales, y ofreció presentaciones en Santo Domingo durante las décadas de 1990 y 2000, cosechando una base fiel de oyentes.

Reacciones y despedidas

Medios argentinos y sanluiseños lamentaron su partida, destacándolo como referente del género romántico. En redes sociales, familiares, colegas y seguidores compartieron mensajes de despedida y fragmentos de sus clásicos.

Perfil y carrera

Además del canto, Monti incursionó en la actuación y mantuvo presencia en televisión y escenarios de la región. Compilaciones y reediciones contribuyeron a acercar su obra a nuevas audiencias.

Lo que sabemos (resumen)

  • Nombre artístico: Yaco Monti (Julio César Eugenio).
  • Nacimiento: 18 de diciembre de 1944, Villa Mercedes, San Luis (Argentina).
  • Fallecimiento: 18 de septiembre de 2025, Buenos Aires.
  • Edad: 80 años.
  • Género: balada romántica / canción melódica.
  • Canciones emblemáticas: “Siempre te recordaré”, “Un dolor de adiós”, “Amor desesperado”.
Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Artistas amenazan con retirar sus obras de la Bienal Nacional por polémica “escultura” de palma

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Artistas amenazan con retirar sus obras de la Bienal Nacional por polémica “escultura” de palma

Entretenimiento 0
 El silencio del comité evaluador y la falta de...

Donald Trump amenaza licencias de cadenas críticas

Noticias 0
El presidente sugiere castigos a televisoras por cobertura “negativa”...

La corrupción será delito autónomo en el nuevo Código Penal dominicano

Noticias 0
Yeni Berenice advierte que las sanciones alcanzarán hasta 10...

¿Qué pasó esta semana?

DIDA pide cambiar con urgencia el formulario de las AFP para incluir datos de dependientes

Noticias 0
Busca agilizar pensiones por sobrevivencia y devolución de aportes;...

Luis Abinader: “tengo amigos, pero no cómplices”

Noticias 0
 Gobierno reafirma lucha contra la impunidad tras irregularidades en...

Turismo inicia reconstrucción de la plaza de vendedores en playa Mino, Río San Juan

Noticias 0
La obra, con inversión cercana a RD$34 millones, intervendrá...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group