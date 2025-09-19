El cantante y actor argentino falleció en Buenos Aires a los 80 años. Ídolo romántico en los 70 y 80, cultivó un sólido vínculo con el público dominicano.Santo Domingo.
El intérprete argentino Yaco Monti
murió este jueves 18 de septiembre de 2025
, en Buenos Aires
, tras batallar contra una enfermedad. Tenía 80 años
. La noticia fue confirmada por medios de su país y replicada por la prensa dominicana.
Un romántico de culto en Hispanoamérica
Figura clave de la canción melódica
, Monti —nacido en Villa Mercedes (San Luis)
el 18 de diciembre de 1944— popularizó títulos como “Siempre te recordaré”
, “Un dolor de adiós”
, “Amor desesperado”
y “Volveré a San Luis”
. Su repertorio se mantiene vigente en radios de catálogo y plataformas digitales.
Vínculo con República Dominicana
En República Dominicana, su música marcó generaciones. Su influencia alcanzó a baladistas y merengueros locales, y ofreció presentaciones en Santo Domingo durante las décadas de 1990 y 2000, cosechando una base fiel de oyentes.
Reacciones y despedidas
Medios argentinos y sanluiseños lamentaron su partida, destacándolo como referente del género romántico. En redes sociales, familiares, colegas y seguidores compartieron mensajes de despedida y fragmentos de sus clásicos.
Perfil y carrera
Además del canto, Monti incursionó en la actuación
y mantuvo presencia en televisión y escenarios de la región. Compilaciones y reediciones contribuyeron a acercar su obra a nuevas audiencias.
Lo que sabemos (resumen)
- Nombre artístico: Yaco Monti (Julio César Eugenio).
- Nacimiento: 18 de diciembre de 1944, Villa Mercedes, San Luis (Argentina).
- Fallecimiento: 18 de septiembre de 2025, Buenos Aires.
- Edad: 80 años.
- Género: balada romántica / canción melódica.
- Canciones emblemáticas: “Siempre te recordaré”, “Un dolor de adiós”, “Amor desesperado”.
