Desde la madrugada de este viernes 19 de septiembre de 2025 (6:00 a. m.) y hasta el domingo 21 (6:00 a. m.), una vaguada y el paso de una onda tropical generarán aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias. Persisten altas temperaturas.

Santo Domingo. El INDOMET informó que la combinación de una vaguada en altura y una onda tropical continuará provocando aguaceros con tormentas eléctricas este fin de semana en gran parte del territorio.

El organismo mantiene 6 provincias en alerta meteorológica por posibles inundaciones urbanas, mientras recomienda hidratarse y evitar la exposición solar entre 11:00 a. m. y 4:00 p. m.

Panorama por días

Hoy, viernes (19/09):

Desde la mañana se registran aguaceros y tronadas en el litoral caribeño y el noreste: La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona y Pedernales, entre otras.

En la tarde/noche se esperan desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, San José de Ocoa, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales.

Sábado (20/09):

Desde la madrugada, el viento del sureste aportará humedad y, junto a la vaguada, dejará incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la costa sur (La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal).

En la tarde/noche continuarán aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noroeste, noreste, suroeste y Cordillera Central: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, San Juan, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi, Elías Piña, Barahona, Independencia y Bahoruco.

Domingo (21/09):

La vaguada comenzará a alejarse, pero en la mañana no se descartan chubascos en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo. En la tarde, por efectos locales y humedad del sureste, se prevén aguaceros locales con tronadas en el noroeste, noreste, Cordillera Central y zona fronteriza.

Provincias en alerta meteorológica (INDOMET)

Alertas vigentes (6): La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Dajabón, Elías Piña.

Avisos: 0 — Descontinuadas: 0.

Distrito Nacional y Santo Domingo

Distrito Nacional / Santo Domingo Norte, Este y Oeste: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros y tronadas .

incrementos nubosos ocasionales con . Temperaturas: mínima 23–25 °C | máxima 33–35 °C (ambiente muy caluroso).

Actividad ciclónica

Tormenta tropical Gabrielle: a ~ 960 km al E/NE de las Antillas Menores; se mueve al O/NO a ~19 km/h con vientos de 85 km/h y ráfagas más fuertes .

a ~ al E/NE de las Antillas Menores; se mueve al con y . Onda tropical frente a la costa occidental de África con 20% de probabilidad de desarrollo en 7 días.

(INDOMET mantiene seguimiento continuo; por ahora, sin incidencia directa sobre el país).

Recomendaciones

Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal.

con alto caudal. Asegurar techos y revisar drenajes .

y revisar . Desconectar aparatos durante tormentas eléctricas .

. Hidratación , ropa ligera y evitar el sol directo entre 11:00 a. m. y 4:00 p. m.

, ropa y evitar el sol directo entre Atención especial a niños y personas envejecientes, más vulnerables al calor.

Temperaturas y pronóstico por provincias (selección)

Santiago: tarde con aguaceros moderados a fuertes , tronadas y ráfagas. Máx. 35–37 °C | Mín. 21–23 °C.

tarde con , tronadas y ráfagas. Puerto Plata: tarde con aguaceros y tronadas. 33–35 | 23–25 °C.

tarde con aguaceros y tronadas. Duarte: aguaceros locales y tronadas aisladas en la tarde. 34–36 | 23–25 °C.

aguaceros locales y tronadas aisladas en la tarde. Constanza: aguaceros moderados a fuertes en la tarde. 28–30 | 13–15 °C.

aguaceros moderados a fuertes en la tarde. Peravia: algunos aguaceros y tronadas en la mañana. 34–36 | 24–26 °C.

algunos aguaceros y tronadas en la mañana. San Pedro de Macorís: aguaceros matutinos; tarde calurosa. 32–34 | 21–23 °C.

aguaceros matutinos; tarde calurosa. La Romana: aguaceros matutinos; tarde calurosa. 33–35 | 22–24 °C.

aguaceros matutinos; tarde calurosa. La Vega / Monseñor Nouel: aguaceros moderados a fuertes en la tarde. 34–36 | 20–22 °C / 33–35 | 23–25 °C.

aguaceros moderados a fuertes en la tarde. San Cristóbal: aguaceros matutinos; tarde calurosa. 33–35 | 21–23 °C.

aguaceros matutinos; tarde calurosa. Samaná: aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas. 33–35 | 22–24 °C.

aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas. Monte Cristi: aguaceros locales y tronadas aisladas. 34–36 | 23–25 °C.

aguaceros locales y tronadas aisladas. Azua / San Juan: tarde con aguaceros moderados a fuertes. 32–34 | 22–24 °C / 32–34 | 19–21 °C.

tarde con aguaceros moderados a fuertes. Barahona: aguaceros y tronadas desde la mañana. 34–36 | 23–25 °C.

aguaceros y tronadas desde la mañana. La Altagracia: aguaceros moderados a fuertes y ráfagas desde la mañana. 33–36 | 23–25 °C.

Meteorólogos responsables: Carla Morales / Eimer Bautista.