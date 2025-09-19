El presidente sugiere castigos a televisoras por cobertura “negativa” y enciende alarma sobre libertad de prensa en EE.UU.

WASHINGTON. — Donald Trump sugirió que cadenas que lo cubren “negativamente” podrían perder su licencia, desatando críticas por posible censura y abuso regulatorio.

El pronunciamiento llega tras la suspensión del programa “Jimmy Kimmel Live!” por parte de ABC, episodio que el mandatario celebró mientras acusaba a los principales canales de estar “97% en contra” de su gobierno. Aunque no ofreció evidencia, el mensaje escaló el choque entre la Casa Blanca y los medios. Organizaciones de derechos civiles, académicos y figuras públicas advirtieron que empujar a los reguladores a “castigar” contenidos críticos contradice la Primera Enmienda y sienta un precedente peligroso.

Un choque directo con la libertad de prensa

Expertos en derecho constitucional recuerdan que la Primera Enmienda protege la prensa frente a represalias estatales por su línea editorial. Condicionar licencias por el tono de la cobertura abriría la puerta a una intervención política en contenidos informativos y de opinión. Voces de la industria señalan que la medida tendría un efecto de autocensura en redacciones y productoras, afectando el debate público.

Trasfondo: la suspensión de Kimmel

El contexto inmediato es la suspensión del presentador Jimmy Kimmel, crítico habitual del presidente. Donald Trump aplaudió la decisión y extendió su ataque a otros espacios nocturnos, a los que acusa de “golpearlo” con chistes y editoriales. Sindicatos de escritores y actores, además de organizaciones pro libertad de expresión, respondieron que la sátira política es parte esencial de la cultura democrática estadounidense.

¿Puede el Gobierno quitar licencias?

Aunque el sistema de licencias en EE.UU. se gestiona a través de la FCC, juristas subrayan que las decisiones deben ajustarse al interés público y a estándares técnicos, no a la afinidad política. Convertir el “tono” informativo en métrica sancionable sería, según especialistas, una violación constitucional. La controversia crece por declaraciones de autoridades regulatorias que insinuaron “revisiones” a programas polémicos, lo que grupos civiles consideran una presión indebida.

Clima político enrarecido

El cruce con la prensa ocurre en un contexto de polarización y tensión tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, hecho que activó debates sobre discurso político y límites de la sátira. Para la oposición, la ofensiva presidencial es una estrategia para movilizar a su base y desplazar debates de fondo. Aliados del mandatario, en cambio, sostienen que los “grandes medios” han sido parciales y que toca “poner orden”.

Riesgos para la imagen democrática de EE.UU.

Observadores internacionales alertan que cualquier intento de coerción estatal sobre contenidos periodísticos erosiona la reputación de EE.UU. como referente de libertades civiles.

Académicos consultados señalan que, más allá de que prospere o no una acción legal, el solo efecto intimidatorio puede enfriar investigaciones y reportajes críticos en año preelectoral.

Lo que viene

Hasta ahora no se ha presentado un plan formal para retirar licencias. Sin embargo, la retórica oficial ya encendió alarmas en redacciones, universidades y organizaciones de defensa de la prensa. De profundizarse el pulso, se esperan batallas judiciales que definirán los límites del poder regulatorio frente a la crítica política y el humor televisivo.

