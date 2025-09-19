El fenómeno avanza en aguas abiertas del Atlántico con vientos de 85 km/h y oleaje peligroso para Bermudas

Miami (EE.UU.),(EFE).– La tormenta tropical Gabrielle continúa fortaleciéndose en aguas abiertas del Atlántico y podría convertirse en huracán este domingo, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El sistema se ubicaba en la madrugada de este viernes a unos 1,520 kilómetros al sureste de Bermudas y a 595 millas al este-noreste de las islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y ráfagas más fuertes.

Gabrielle se desplaza hacia el oeste-noroeste a 19 km/h y se prevé que gire gradualmente hacia el noroeste esta noche y al norte durante el fin de semana, pasando al este de Bermudas entre domingo y lunes.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 240 kilómetros desde el centro. Aunque no hay avisos costeros vigentes, el NHC advirtió que el oleaje generado por Gabrielle llegará a Bermudas esta noche y se intensificará durante el fin de semana, provocando resaca y corrientes marinas peligrosas.

Los meteorólogos recordaron que, pese a un inicio relativamente tranquilo, aún podría faltar por registrarse el 60 % de la actividad ciclónica en la actual temporada del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre y tuvo su “pico climatológico” el pasado 10 de septiembre.

Hasta ahora, se han formado siete ciclones este año en el Atlántico: el huracán Erin y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, esta última la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en Carolina del Norte en julio.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) prevé una temporada superior a lo normal, con entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.