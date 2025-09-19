El NHC prevé que Gabrielle se convierta en huracán al inicio de la próxima semana mientras se desplaza hacia Bermudas, sin riesgo para América.

Miami (EE.UU.), (EFE). La tormenta tropical Gabrielle, séptimo ciclón de la temporada, avanza hacia el noroeste en dirección a Bermudas y podría convertirse en huracán el lunes, sin representar amenaza directa para el continente americano.

Ubicación y trayectoria

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Gabrielle se encuentra a casi 1.500 kilómetros al oeste de Puerto Rico. El fenómeno se originó cerca de Cabo Verde y actualmente se desplaza a unos 24 km/h hacia el noroeste.

Los modelos de pronóstico indican que el ciclón se aproximará a Bermudas, pero pasará al oeste del archipiélago antes de desviarse hacia el noreste, internándose en el Atlántico norte. De este modo, se alejaría de la costa de Estados Unidos y Canadá.

Intensidad y previsiones

Gabrielle presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h. El NHC prevé que esta intensidad se mantenga durante al menos 48 horas, con un aumento progresivo durante el fin de semana. El organismo anticipa que el sistema se fortalecerá hasta alcanzar la categoría de huracán el lunes.

Por el momento, no existen alertas ni avisos costeros relacionados con Gabrielle, aunque el NHC recomienda vigilancia constante por posibles cambios en su comportamiento.

Temporada ciclónica 2025

La actual temporada atlántica comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. El 10 de septiembre marcó su pico climatológico. Hasta ahora, se han registrado siete sistemas con nombre: el huracán Erin y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand, Chantal y la actual Gabrielle.

De todos ellos, solo Chantal impactó directamente en tierra firme, al golpear Carolina del Norte en julio, causando la muerte de dos personas. Los demás sistemas se mantuvieron en mar abierto o se disiparon sin consecuencias graves.

Previsión oficial

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estima que esta temporada será superior a lo normal, con entre 13 y 18 tormentas tropicales nombradas, de las cuales entre 5 y 9 podrían convertirse en huracanes. De ellos, varios tendrían fuerza mayor.

Los meteorólogos del NHC advirtieron la semana pasada que aún queda por producirse cerca del 60 % de la actividad ciclónica esperada, lo que sugiere que septiembre y octubre serán meses de vigilancia intensa.

Riesgos y recomendaciones

Aunque Gabrielle no representa una amenaza directa para tierra firme, expertos recuerdan que los efectos indirectos de los ciclones incluyen oleaje peligroso, marejadas y lluvias aisladas. Autoridades de Bermudas y zonas costeras del Atlántico mantienen protocolos de seguimiento y alertan a navegantes y comunidades costeras a no descuidarse.

Monitoreo constante

El NHC publicará actualizaciones periódicas sobre la trayectoria y fuerza de Gabrielle. Para seguir la evolución de la tormenta y consultar información confiable sobre fenómenos naturales, visita ElPeriódico, donde también encontrarás nuestras secciones de Internacionales y Clima.