La decisión de ABC de sacar del aire Jimmy Kimmel Live! desató una ola de solidaridad entre los late-night: Stephen Colbert habló de “censura flagrante”, Jon Stewart montó un “programa aprobado por el gobierno”, y Seth Meyers y Jimmy Fallon reclamaron seguir haciendo comedia “con integridad”.

Redacción Internacional, EFE. El cese del programa de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk unió a sus hasta ahora rivales televisivos. En la apertura de The Late Show, Stephen Colbert proclamó: “Esta noche todos somos Jimmy Kimmel” y calificó la medida de “censura flagrante”, advirtiendo que ceder ante presiones políticas “empodera tendencias autoritarias”. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Stewart, sátira dorada y un “Daily Show” obediente

Fuera de su día habitual, Jon Stewart volvió el jueves con un Daily Show “aprobado por el gobierno”, grabado en un set dorado que emulaba ornamentos del Despacho Oval, para ironizar sobre la libertad de expresión bajo “control político”. Fue una pieza en clave de parodia que cuestionó la línea oficialista con hipérboles y halagos forzados. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Meyers apela a la democracia; Fallon pide el regreso de Kimmel

Seth Meyers advirtió que EE. UU. vive un momento crucial para su democracia y prometió seguir haciendo el programa “con entusiasmo e integridad”, no sin bromear que cualquier chiste viejo contra Trump “eran deepfakes”. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Jimmy Fallon también se volcó en apoyo: dijo no conocer todos los detalles pero defendió que Kimmel es “decente, divertido y querido”, y expresó su deseo de que vuelva pronto. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Lo que hay detrás: suspensión, presión de afiliadas y debate regulatorio

ABC retiró Jimmy Kimmel Live! de forma indefinida tras la polémica por los comentarios vinculados al caso Kirk, en un clima de presión de grandes grupos de afiliadas y con la FCC entrando en la discusión. El movimiento encendió la alerta en Hollywood y en la prensa por su impacto en la libertad de expresión en TV abierta. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Algunas cadenas afiliadas, como Nexstar y Sinclair, endurecieron su postura; esta última exigió que Kimmel permanezca fuera del aire hasta una disculpa formal y donaciones a la familia de Kirk y a Turning Point USA. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Contexto político: licencias y señalamientos

En paralelo, el presidente Donald Trump celebró la decisión y volvió a sugerir que las renovaciones de licencias deberían considerar el trato a su administración. El eco político elevó el costo de la controversia para Disney/ABC y sus afiliadas. :contentReference[oaicite:6]{index=6}