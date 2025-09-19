29.1 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 19, 2025
InicioEntretenimiento“Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”: total apoyo de la competencia
Entretenimiento

“Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”: total apoyo de la competencia

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Entretenimiento

ABC suspende indefinidamente “Jimmy Kimmel Live!” tras comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk

 El presentador criticó la reacción al asesinato del activista...
Noticias

Asesinato de Charlie Kirk enciende alarmas por violencia política en EE. UU.

Crece la preocupación por los ataques motivados por ideologíasWashington....
Noticias

Funeral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre en Arizona; Trump promete asistir

 Turning Point USA convoca un homenaje público en el...

La competencia se une tras el cese del programa por comentario sobre Charlie Kirk

La decisión de ABC de sacar del aire Jimmy Kimmel Live! desató una ola de solidaridad entre los late-night: Stephen Colbert habló de “censura flagrante”, Jon Stewart montó un “programa aprobado por el gobierno”, y Seth Meyers y Jimmy Fallon reclamaron seguir haciendo comedia “con integridad”.

Redacción Internacional, EFE. El cese del programa de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk unió a sus hasta ahora rivales televisivos. En la apertura de The Late Show, Stephen Colbert proclamó: “Esta noche todos somos Jimmy Kimmel” y calificó la medida de “censura flagrante”, advirtiendo que ceder ante presiones políticas “empodera tendencias autoritarias”. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Stewart, sátira dorada y un “Daily Show” obediente

Fuera de su día habitual, Jon Stewart volvió el jueves con un Daily Showaprobado por el gobierno”, grabado en un set dorado que emulaba ornamentos del Despacho Oval, para ironizar sobre la libertad de expresión bajo “control político”. Fue una pieza en clave de parodia que cuestionó la línea oficialista con hipérboles y halagos forzados. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Meyers apela a la democracia; Fallon pide el regreso de Kimmel

Seth Meyers advirtió que EE. UU. vive un momento crucial para su democracia y prometió seguir haciendo el programa “con entusiasmo e integridad”, no sin bromear que cualquier chiste viejo contra Trump “eran deepfakes”. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Jimmy Fallon también se volcó en apoyo: dijo no conocer todos los detalles pero defendió que Kimmel es “decente, divertido y querido”, y expresó su deseo de que vuelva pronto. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Lo que hay detrás: suspensión, presión de afiliadas y debate regulatorio

ABC retiró Jimmy Kimmel Live! de forma indefinida tras la polémica por los comentarios vinculados al caso Kirk, en un clima de presión de grandes grupos de afiliadas y con la FCC entrando en la discusión. El movimiento encendió la alerta en Hollywood y en la prensa por su impacto en la libertad de expresión en TV abierta. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Algunas cadenas afiliadas, como Nexstar y Sinclair, endurecieron su postura; esta última exigió que Kimmel permanezca fuera del aire hasta una disculpa formal y donaciones a la familia de Kirk y a Turning Point USA. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Contexto político: licencias y señalamientos

En paralelo, el presidente Donald Trump celebró la decisión y volvió a sugerir que las renovaciones de licencias deberían considerar el trato a su administración. El eco político elevó el costo de la controversia para Disney/ABC y sus afiliadas. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

 

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Tim Cook abre la tienda de la Quinta Avenida: filas, selfies y furor por el iPhone 17 Pro Max

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Tim Cook abre la tienda de la Quinta Avenida: filas, selfies y furor por el iPhone 17 Pro Max

Noticias 0
 El CEO de Apple dio la bienvenida a los...

Artistas en Nueva York encienden la Bienal: CAVDA denuncia “implosión” y exigen reforma

Entretenimiento 0
Una carta abierta del Colectivo de Artistas Visuales Domínico-Americanos...

ONU permite intervención virtual de Palestina tras veto de visados de EE. UU.

Noticias 0
 La Asamblea General aprobó por amplia mayoría que el...

¿Qué pasó esta semana?

Ministra de Interior y Policía: “Nadie en la Policía está por encima de la ley”

Noticias 0
Faride Raful reitera que la misión policial es proteger...

Paula Sevilla clasifica a las semifinales del Mundial de Tokio y hace historia para España

Deportes 0
La atleta registró marca personal y rompió una sequía...

Celestino Vietti conquista San Marino y logra su primer triunfo del año en Moto2

Deportes 0
El italiano dominó de principio a fin en Misano,...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group