Tim Cook abre la tienda de la Quinta Avenida: filas, selfies y furor por el iPhone 17 Pro Max

iPhone 17: Apple confirma lanzamiento mundial el 9 de septiembre en Cupertino

La nueva generación de teléfonos incluirá los modelos estándar,...
Noticias

El iPad cumple 15 años: la revolución tecnológica de Apple que cambió el mercado

Madrid, (EFE). – Hace quince años, Steve Jobs, presidente...
Noticias

Lanzamiento del Tomo VI del estudio Fredi en Montecristi

Un análisis sobre la fragilidad, resiliencia, desarrollo e inversión...

 

El CEO de Apple dio la bienvenida a los primeros compradores en Nueva York. Hubo selfies, autógrafos en cajas y teléfonos, y un claro favorito: el nuevo acabado “naranja cósmico” del iPhone 17 Pro/Pro Max.

Nueva York, 19 de septiembre. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, fue el encargado de abrir las puertas de la icónica tienda de la Quinta Avenida y saludar a quienes pasaron la noche en fila para estrenar los iPhone 17, disponibles desde hoy.

El primer cliente y la tradición de las firmas

El primero en cruzar el umbral fue Harry Sun, estudiante chino afincado en Nueva York, que aguantó la intemperie para cumplir su objetivo: entrar de primero, selfie con Cook y autógrafo en su nuevo iPhone 17 Pro Max (US$ 1,199). También consiguió una firma en la tapa de un tarjetero donde reúne tarjetas de visita de Apple Stores alrededor del mundo.

Color del día: “naranja cósmico”

Entre fotos y apretones de mano, Cook elogió a quienes se vistieron de naranja para la ocasión. El nuevo color “naranja cósmico” fue el gran protagonista, al punto de convertirse en el look no oficial del lanzamiento.

Personas observan los nuevos modelos de los iPhone 17 durante el inicio de sus ventas este 19 de septiembre de 2025, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Los más vendidos y los precios

Según se observó en la apertura, la mayoría salió con los modelos de gama alta: iPhone 17 Pro (US$ 1,099) y iPhone 17 Pro Max (US$ 1,199). En menor medida, el público optó por el iPhone Air (US$ 999), el nuevo ultrafino de 6.5” con marco de titanio pulido.

Ambiente de estreno: creators, fans y una estrella de la NBA

Además del público habitual, por la tienda circularon creadores de contenido y celebridades. Entre ellos, el base de los New York Knicks, Jalen Brunson, quien pasó a saludar y a vivir el ambiente del launch day bajo el icónico cubo de cristal.

Una persona sostiene un iphone 17 durante el inicio de la venta de los nuevos modelos este 19 de septiembre de 2025, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

También hubo protesta

Fuera del local, un pequeño grupo de padres realizó una protesta breve para pedir a Apple mayores controles frente a material de abuso sexual infantil en iCloud. Uno de los manifestantes —que prefirió no identificarse— dijo ser fan de la marca, pero criticó que “se priorice la privacidad a costa de la seguridad infantil”.

Contexto: por qué la Quinta Avenida importa

La Apple Store de Fifth Avenue es el kilómetro cero simbólico de la marca: inauguraciones con filas maratonianas, presencia del CEO y una atmósfera que mezcla devoción tecnológica y cultura pop. Este año, la expectación se concentró en los acabados Pro, el nuevo color y el ritual de las firmas de Cook en cajas y dispositivos.

Crédito/Contacto: Redacción El Periódico DO

 

