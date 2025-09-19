Medio Ambiente mantiene clausurada la ruta de la presa Palomino por riesgos en el cañón de Río Blanco y anuncia planes de reorganización ecoturística en San Juan.

Santo Domingo, . La ruta ecoturística de la presa Palomino, también conocida como cañón de Río Blanco en San Juan de la Maguana, seguirá cerrada por trabajos de reorganización y motivos de seguridad.

Motivos del cierre

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la decisión se tomó tras una reunión con la mesa de trabajo responsable de regular las actividades ecoturísticas en la zona. El encuentro incluyó representantes del Ministerio de Turismo y de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

Seguridad primero

La directora de Áreas Protegidas, Carolina Alba Ferreras, explicó que el área está dentro del Parque Nacional José del Carmen Ramírez, lo que implica un mayor compromiso en su manejo. Añadió que se busca establecer una nueva ruta segura, ya que la actual implica subir por el estribo izquierdo de la presa, infraestructura que no fue diseñada para actividades de senderismo.

Impacto en los comunitarios

El Ministerio señaló que se trabajará con los comunitarios y guías locales para mantener la actividad ecoturística como fuente de ingresos, pero bajo condiciones que garanticen seguridad y turismo sostenible. Se prevé habilitar infraestructuras que reduzcan los impactos negativos de la visitación.

Riesgos detectados

El encargado de Gestión de Riesgos de la Egehid, Alexander Lorenzo, puntualizó que los estudios de la ruta revelaron condiciones críticas en el acceso, con erosiones y vulnerabilidades que podrían provocar deslizamientos de tierra y caída de rocas. “La clausura es necesaria mientras se identifican rutas alternas”, subrayó.

Inspección técnica

Un recorrido de inspección realizado por técnicos de Medio Ambiente, Turismo, Egehid y guías ecoturísticos encontró erosión severa en el estribo izquierdo de la presa. La situación fue provocada por corrientes de agua sin control y por el tránsito de animales y personas. También se detectaron zonas frágiles en los taludes, aumentando el peligro de desprendimientos.

Próximos pasos

Las instituciones indicaron que se continuará con la reorganización del espacio, la búsqueda de nuevas rutas de acceso y la coordinación con operadores turísticos para garantizar que la experiencia de senderismo en Palomino sea segura y responsable. El plan contempla, además, infraestructuras de control y señalización adecuada para evitar que visitantes se expongan a riesgos innecesarios.

Ecoturismo bajo regulación

El Ministerio de Medio Ambiente recordó que su rol es regular el ecoturismo en áreas protegidas, donde las actividades deben desarrollarse bajo normas claras para equilibrar conservación y desarrollo comunitario. “No se trata de cerrar la puerta al turismo, sino de ordenarlo con responsabilidad”, enfatizó Alba Ferreras.

