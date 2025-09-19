Usuarios dominicanos denuncian aumentos abruptos en sus facturas y exigen respuestas al sector eléctrico

Los reportes de consumidores muestran que las alzas han superado el 20 % en comparación con meses anteriores, pese a que no se han registrado cambios significativos en el consumo. Muchos atribuyen estas subidas a la crisis del sector eléctrico, marcada por apagones y ajustes tarifarios frecuentes.

Usuarios exigen explicaciones

Vecinos de distintos barrios de Santo Domingo y otras provincias han acudido a las redes sociales y medios locales para denunciar la situación. “Nos llega la factura y no entendemos cómo se incrementó tanto. No hay forma de justificar estos montos”, comenta Juan Pérez, residente en Santiago.

Las quejas también se extienden a pequeños comercios, que señalan que los costos adicionales ponen en riesgo sus operaciones. “Si seguimos pagando estas tarifas, muchos negocios no podrán sostenerse”, advierte Ana Rodríguez, propietaria de una tienda en Santo Domingo Este.

Sector eléctrico en crisis

Especialistas aseguran que la situación responde a una combinación de factores: incrementos en la compra de combustibles, costos operativos, pérdidas en la transmisión y ajustes tarifarios pendientes de años anteriores.

Además, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ha emitido comunicados reconociendo la presión sobre las tarifas, aunque sin ofrecer soluciones inmediatas para los usuarios residenciales.

Impacto social y económico

El aumento de los costos eléctricos afecta directamente la economía doméstica y la competitividad de pequeños negocios. Familias con ingresos limitados reportan dificultades para cubrir otras necesidades básicas, mientras que empresarios advierten sobre un posible encarecimiento de productos y servicios.

Organizaciones de consumidores han solicitado al gobierno la implementación de medidas de protección, como subsidios temporales o auditorías para verificar irregularidades en la facturación.

Llamado a las autoridades

El movimiento Participación Ciudadana ha exigido una revisión urgente de las tarifas y la transparencia en los cobros. “Es necesario que se expliquen los aumentos y se proteja a los usuarios vulnerables”, señala un comunicado de la organización.

Expertos sugieren que, además de la supervisión, se incentive la inversión en energías renovables y la modernización de la red para reducir pérdidas y disminuir el impacto sobre las facturas.

Usuarios buscan soluciones

Mientras tanto, los consumidores recurren a estrategias de ahorro energético y reclamos formales ante las distribuidoras. Muchos esperan que las autoridades tomen medidas efectivas para detener los incrementos repentinos y garantizar un servicio confiable y justo.

Para más información sobre la crisis eléctrica en República Dominicana y consejos de ahorro, visita elPeriodico.com.do.