Un tribunal de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva a los procesados mientras el Ministerio Público continúa la investigación.

Detalles del caso

Según la acusación del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 23 de agosto pasado, cuando la adolescente salió de su casa con destino al trabajo de su padre. En el camino, una persona le ofreció transporte, pero la condujo a una vivienda desconocida donde estaban los imputados, quienes también le aseguraron que la llevarían hasta su progenitor. Allí fue retenida y agredida sexualmente, de acuerdo con la investigación preliminar.

Medida de coerción e investigación

El tribunal dispuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción mientras el Ministerio Público amplía la investigación. Los imputados, conforme a la ley, mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.