El espacio, ubicado en la estación Máximo Gómez, busca ofrecer apoyo psicológico y orientación a los empleados de la institución

SANTO DOMINGO. – La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) inauguró este jueves su primera Unidad de Bienestar Emocional, un espacio creado para apoyar a los colaboradores del Metro y el Teleférico de Santo Domingo.

La unidad, ubicada en la estación Máximo Gómez, está concebida para brindar acompañamiento psicológico, orientación y escucha activa, con el fin de promover un ambiente laboral más saludable y fortalecer la estabilidad emocional del personal.

La directora de Recursos Humanos de la OPRET, Rossybel Abreu, explicó que el objetivo es garantizar que los empleados cuenten con herramientas y respaldo profesional para manejar situaciones de estrés, ansiedad y otros retos emocionales propios de la vida laboral.

“Creemos firmemente que un colaborador apoyado y con bienestar integral es capaz de ofrecer un servicio más humano, seguro y eficiente a los miles de usuarios que confían en el Metro cada día”, señaló Abreu.

El nuevo espacio dispone de una sala técnica de atención equipada y contará con el liderazgo de la psicóloga clínica Esther Noemí Román, en coordinación con instituciones aliadas del sector salud.

Con esta iniciativa, la OPRET reafirma su compromiso con la dignidad y el bienestar de sus colaboradores, conscientes de que un servicio eficiente hacia la ciudadanía se construye desde adentro, cuidando a quienes hacen posible la operación diaria del Metro y Teleférico de Santo Domingo.