La Asamblea General aprobó por amplia mayoría que el liderazgo palestino participe por videoconferencia en la 80.ª sesión, luego de que Estados Unidos negara visados a la delegación. Podrá hablar Mahmud Abás en el plenario y en la cumbre sobre la solución de dos Estados.

Naciones Unidas, EFE. La Asamblea General de la ONU autorizó este viernes, por 145 votos a favor y 5 en contra, una medida excepcional para que Palestina participe de forma virtual en la 80.ª sesión que inicia la próxima semana, tras el veto de visados impuesto por Estados Unidos a la Autoridad Palestina (AP).

La votación y los alineamientos

Votaron en contra Israel, Estados Unidos, Paraguay, Nauru y Palaos; otros países que suelen acompañarlos —como Hungría o Argentina— optaron por la abstención o estuvieron ausentes. La resolución responde al reclamo por el incumplimiento de EE. UU. de sus obligaciones como Estado anfitrión de la ONU, en virtud de los acuerdos de sede.

Qué permitirá la decisión

La medida habilita que el presidente Mahmud Abás intervenga a nombre de Palestina tanto en el plenario de la Asamblea como en la conferencia de alto nivel sobre la solución de dos Estados, prevista para el lunes en Nueva York, donde se espera que grandes potencias anuncien pasos hacia el reconocimiento del Estado palestino.

Reacciones en el pleno

El embajador palestino Riyad Mansour agradeció la “postura clara como el agua” de los 145 países y calificó la negativa de visados como un “abuso de autoridad” que “no debió suceder”.

Desde Washington, el representante de EE. UU. sostuvo que su posición “no debería sorprender” y la justificó alegando que la AP paga compensaciones a terroristas y sus familias, fomenta el terrorismo en sus escuelas y no repudia de manera inequívoca los atentados.

Obligaciones del país anfitrión

Delegaciones como China, Rusia e Irán recordaron que permitir la asistencia remota no exime a Estados Unidos de su deber de otorgar visados a todas las delegaciones, independientemente de su signo político, como establecen los acuerdos entre la ONU y EE. UU.. El propio secretario general, António Guterres, ha subrayado ese compromiso en comunicaciones recientes.

