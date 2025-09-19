La franquicia de Portland se vende por más de 4.000 millones y marca tendencia en la fiebre dorada del baloncesto estadounidense

Washington, (EFE).– La venta de los Portland Trail Blazers por más de 4.000 millones de dólares al empresario Tom Dundon es la última operación que sacude la NBA, tras transacciones millonarias de Lakers y Celtics en meses recientes.

Los herederos de Paul Allen, cofundador de Microsoft y propietario de los Blazers desde 1988 por 70 millones, confirmaron la venta a un grupo liderado por Dundon, dueño de los Carolina Hurricanes de la NHL, e integrado por Sheel Tyle, Marc Zahr y el Cherng Family Trust.

Paul Allen, que también fue dueño de los Seattle Seahawks, falleció en 2018 y su hermana Jody Allen gestionó ambas franquicias cumpliendo con su testamento.

Baile de propietarios

La venta de Portland se produce en plena burbuja de la NBA. Apenas tres meses atrás, la familia Buss vendió la mayoría de los Lakers a Mark Walter por 10.000 millones de dólares, récord histórico en el deporte estadounidense.

Jerry Buss había adquirido los Lakers en 1979 por 67,5 millones junto con Los Angeles Kings y el histórico Forum. Tres meses antes, los Boston Celtics se vendieron por 6.100 millones, frente a los 360 millones que pagaron los Grousbeck en 2002.

Walter y Chisholm representan el nuevo perfil de propietario en la NBA: consorcios respaldados por fondos de inversión, reemplazando al modelo del dueño único por la corporativización de las franquicias.

Además de Blazers, Lakers y Celtics, se vendieron los Minnesota Timberwolves y las Lynx tras disputas legales, y otras franquicias como Phoenix Suns (4.000 millones en 2023), Dallas Mavericks (3.800 millones) y Charlotte Hornets (3.000 millones) cambiaron de dueño en los últimos años.

Reglas más duras e ingresos televisivos

La fiebre por las franquicias se explica por una combinación de factores: el nuevo contrato global de derechos televisivos, la expansión de la liga y la corporativización de los equipos.

El acuerdo con gigantes como Amazon, Disney y NBC por 76.000 millones ha disparado el valor de las franquicias y generado un apetito voraz entre los inversores.

Al mismo tiempo, el nuevo convenio colectivo endureció las restricciones financieras, especialmente con la introducción del ‘second apron’, encareciendo el riesgo de mantener plantillas estelares o dinastías prolongadas, lo que incentiva la venta inmediata.

La posible expansión de la NBA a ciudades como Las Vegas y Seattle anticipa ingresos extraordinarios para los actuales propietarios mediante las cuotas de entrada que se repartirán entre las franquicias existentes.

El negocio del baloncesto estadounidense

En cuestión de décadas, la NBA pasó de un deporte rentable a un verdadero imperio financiero. Los valores de las franquicias se multiplican exponencialmente, impulsados por los contratos televisivos, la globalización de la liga y la consolidación de consorcios.

Este fenómeno transforma la estructura de la liga: los clubes ya no dependen de un dueño visionario, sino de grupos inversores que buscan maximizar el retorno financiero mientras gestionan la competitividad deportiva.

Los expertos señalan que el mercado continuará creciendo, y que la tendencia de corporativización y ventas récord seguirá mientras persistan las oportunidades de ingresos multimillonarios y la globalización de la marca NBA.

