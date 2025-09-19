30.5 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 19, 2025
NASA encarga a Blue Origin misión lunar con el rover VIPER para 2027

El vehículo buscará recursos volátiles como hielo en el Polo Sur de la Luna para apoyar futuras misiones hacia el satélite y Marte

Miami (EE.UU.),  (EFE).– La NASA encargó al vehículo VIPER, desarrollado por Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, una misión clave para buscar recursos volátiles como el hielo y recolectar datos científicos en el Polo Sur de la Luna, con el objetivo de apoyar futuras misiones a ese satélite y a Marte.

La adjudicación, con un costo estimado de 190 millones de dólares, forma parte del programa de Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS), informó la NASA en un comunicado.

La entrega del Rover de Exploración Polar de Volátiles (VIPER) está prevista para finales de 2027, utilizando un segundo módulo de aterrizaje Blue Moon MK1, actualmente en producción.

“La NASA está liderando al mundo en explorar más la Luna que nunca, y esta entrega es solo una de las muchas formas en que estamos aprovechando la industria estadounidense para apoyar una presencia a largo plazo en la superficie lunar”, explicó Sean Duffy, administrador interino de la agencia.

La misión tiene como objetivo aprender más sobre la disponibilidad de agua en la superficie lunar y cómo estos recursos podrían ser utilizados en la exploración humana futura.

Según Joel Kearns, subadministrador asociado de exploración de la Dirección de Misiones Científicas, la búsqueda de volátiles en la Luna es clave tanto para la ciencia como para las misiones humanas bajo el programa Artemis.

Esta será la segunda misión lunar de Blue Origin bajo el programa CLPS. La primera, también con un módulo Blue Moon MK1, está prevista para este año e incluirá cámaras estéreo y un retroreflector láser.

Aunque el proyecto VIPER había sido cancelado previamente, la NASA decidió reactivarlo como parte de su estrategia de mapeo de recursos extraterrestres.

En esta misión, Blue Origin será responsable de la arquitectura completa de aterrizaje, incluyendo diseño, análisis, pruebas e integración del rover, mientras que la NASA asumirá las operaciones y planificación científica.

