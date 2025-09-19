30.5 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 19, 2025
InicioNoticiasMinisterio Público pide 18 meses de prisión preventiva por red de piratería...
Noticias

Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva por red de piratería digital

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Ministerio Público prioriza a las víctimas: Wilson Camacho detalla la nueva visión

El procurador adjunto destacó un enfoque centrado en las...
Noticias

Ministerio Público desmantela red de piratería digital con la Operación Domo

 Un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientosSANTO DOMINGO...
Noticias

Ministerio Público arresta a otro presunto testaferro en la Operación Discovery 3.0

Santo Domingo.— El Ministerio Público informó este lunes que...

 

La jueza Ana Lee Florimón recesó el conocimiento de la medida para el jueves 25 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra cuatro imputados de integrar la red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.

De acuerdo con la acusación, los señalados habrían incurrido en la violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio de varias compañías internacionales y del Estado dominicano.

La jueza Ana Lee Florimón recesó el conocimiento de la medida para el jueves 25 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

Al salir de la audiencia, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, destacó la relevancia de la Operación Domo, con la que el Ministerio Público desmanteló una red dedicada a la piratería digital y la reventa ilegal de señales de televisión y plataformas de streaming.

La estructura, según explicó, operaba a nivel nacional e internacional y afectaba tanto a empresas dominicanas como a reconocidas compañías internacionales de producción y distribución audiovisual.

Ramos recordó que la piratería genera un daño directo a la propiedad intelectual y permite que personas ajenas al trabajo legítimo de productores y empresas se lucren con contenidos protegidos por derechos de autor, incluyendo películas, series y programas exclusivos de distintas plataformas.

“Invitamos a las personas que faltan y que saben que son buscadas a entregarse, porque no vamos a cesar hasta que la estructura completa esté sometida”, advirtió la fiscal.

La solicitud de coerción fue presentada por un grupo de fiscales encabezados por los procuradores de cortes Jonathan Baró Gutiérrez y José Agustín de la Cruz Santiago, de la UPI y Pedatec, junto a la propia titular del Distrito Nacional.

En la Operación Domo, coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, participaron la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).

La operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y del Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.

Además, contó con la cooperación internacional del Departamento de Justicia y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Prisión preventiva a cinco imputados por supuesta violación grupal en Los Tres Ojos

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Prisión preventiva a cinco imputados por supuesta violación grupal en Los Tres Ojos

Noticias 0
Un tribunal de Santo Domingo Este dictó tres meses...

CNSS: Abinader nombra a Aura Celeste Fernández Rodríguez

Noticias 0
La designación se realiza mediante el Decreto núm. 541-25,...

Detalles del velatorio del fenecido cineasta Arturo Alberto Báez Cordero

Cine 0
 Los restos del joven cineasta, fallecido trágicamente en Nueva...

¿Qué pasó esta semana?

Embajadora afgana denuncia “apartheid de género” impuesto por los talibanes

Noticias 0
 Manizha Bakhtari, última representante del país, alerta que las...

COE declara alerta verde por aguaceros y tormentas: seis provincias en vigilancia

Noticias 0
A la tarde se prevén aguaceros fuertes con tormentas...

Llamadas robotizadas: Fundéu recomienda alternativas a “robocall”

Noticias 0
Fundéu Guzmán Ariza propone usar “llamada robotizada” o “robollamada”...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group