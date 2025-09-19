Presidente Luis Abinader prioriza agenda en la ONU y aplaza reuniones con dominicanos en Boston y Nueva York.

Santo Domingo, . El presidente Luis Abinader pospuso sus encuentros con la comunidad dominicana en Boston y Nueva York para dedicar más tiempo a su agenda en la Asamblea General de la ONU.

Decisión y razones

Según un comunicado del director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Caminero, la medida obedece a que “el tiempo es poco para dedicarle a la pujante comunidad dominicana” en esas ciudades. La nueva fecha será anunciada oportunamente.

Agenda internacional

El presidente concentrará su agenda en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previstas una intervención ante la plenaria y varias reuniones bilaterales. Entre los encuentros anunciados figuran citas con el secretario general António Guterres, el secretario de Estado de EE. UU., y otros líderes internacionales.

Encuentros previstos y repercusiones

En la comunicación oficial se mencionan reuniones con figuras de alto perfil: además de Guterres, se indicó la intención de sostener conversaciones con autoridades estadounidenses y otros líderes invitados. La noticia ha generado reacciones mixtas en la comunidad dominicana en el exterior, que esperaba aprovechar la presencia presidencial para abordar temas migratorios, inversión y servicios consulares.

Reacciones de la diáspora

Miembros de organizaciones comunitarias en Boston y Nueva York expresaron comprensión por la agenda internacional, pero también llamaron la atención sobre la necesidad de fechas claras para reencontrarse con el presidente. Líderes comunitarios esperan que la nueva programación incluya mesas temáticas y espacios de atención directa.

Implicaciones políticas

Políticos locales y expertos consideran que priorizar la agenda en la ONU puede fortalecer la imagen internacional del gobierno, aunque advierten que la comunicación con la diáspora es clave para mantener vínculos y apoyo electoral fuera del país.

Qué sigue

El Palacio está a cargo de anunciar la nueva fecha. Mientras tanto, la prensa seguirá la agenda oficial en las próximas horas y días.