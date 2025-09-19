26.7 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 19, 2025
InicioNoticiasLlamadas robotizadas: Fundéu recomienda alternativas a “robocall”
Noticias

Llamadas robotizadas: Fundéu recomienda alternativas a “robocall”

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

“Superpapá” se escribe todo junto, sin espacio ni guion, recuerda Fundéu Guzmán Ariza

Con motivo del Día de los Padres en República...
Noticias

República Dominicana es sede del evento internacional sobre ciberseguridad y diplomacia cibernética

Tallinn Cyber Diplomacy Winter School 2025 es celebrado por primera en...
Noticias

ITLA lanza carrera en ciberseguridad y abre admisión 2025

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) ofrece nuevas...

Fundéu Guzmán Ariza propone usar “llamada robotizada” o “robollamada” en lugar del anglicismo “robocall”

Santo Domingo.– La expresión “llamada robotizada” o el término “robollamada” son opciones adecuadas en español frente al anglicismo robocall, según la recomendación de la Fundéu Guzmán Ariza.

Ante el creciente número de informes sobre estafas realizadas mediante llamadas automáticas, los medios de comunicación han incorporado de manera frecuente la palabra inglesa, incluso deformándola con la terminación -ing (robocalling), práctica que genera confusión en el público.

Alternativas claras en español

La entidad recuerda que en los textos periodísticos y oficiales es posible sustituir robocall por expresiones como “llamada robotizada”, “robollamada”, “llamada automatizada” o incluso “llamada automática pregrabada”. Todas ellas transmiten de manera precisa el concepto de un sistema que marca números y reproduce mensajes de forma automática.

El matiz de “robollamada”

La opción robollamada se ajusta al patrón de palabras creadas con el elemento compositivo robo- (como en robotaxi o roboética). Sin embargo, Fundéu advierte que algunos hablantes podrían asociar el prefijo con el verbo “robar”, lo que podría generar cierta ambigüedad.

Ejemplos de uso correcto

En vez de frases como “¿Cómo identificar un robocall fraudulento?”, lo correcto sería escribir “¿Cómo identificar una llamada robotizada fraudulenta?”. Del mismo modo, debe preferirse “Se trata de una robollamada, una técnica usada por ciberdelincuentes” en lugar de “Se trata del robocalling”.

Recomendación de estilo

En caso de que un medio insista en usar la palabra inglesa, Fundéu recuerda que lo apropiado es resaltarla en cursivas o, si no es posible, colocarla entre comillas. Esto mantiene la claridad y evita dar por aceptado un extranjerismo innecesario.

Defensa del buen uso del español

La Fundéu Guzmán Ariza es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua. Su propósito es impulsar el uso correcto del idioma español en la República Dominicana, contando con el respaldo de la Academia Dominicana de la Lengua y la Fundéu RAE.

Además, dispone del patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza y la asesoría del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. La institución, sin fines de lucro, se ha convertido en un referente en cuestiones de estilo lingüístico para los medios de comunicación.

Un reto en la era digital

El fenómeno de las robollamadas no solo es un problema de seguridad digital, también plantea un desafío lingüístico. El uso indiscriminado de anglicismos puede debilitar el español, especialmente en temas técnicos o de actualidad.

Por eso, Fundéu insiste en que la prensa y las instituciones públicas deben adoptar alternativas en español claras, comprensibles y sin ambigüedades, contribuyendo a un periodismo más accesible para la población.

Impacto en la ciudadanía

El incremento de este tipo de llamadas fraudulentas ha encendido alertas en organismos de protección al consumidor y en entidades de seguridad. La precisión en el lenguaje contribuye también a la educación del ciudadano, que necesita identificar de inmediato estas prácticas.

Conclusión

La recomendación es clara: evitar extranjerismos innecesarios. En lugar de robocall o robocalling, lo más apropiado es hablar de llamadas robotizadas o robollamadas. Una forma de proteger no solo al idioma, sino también la comunicación transparente con la sociedad.

Más noticias de interés en El Periódico.

 

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Tormenta Gabrielle avanza en el Atlántico
Artículo siguiente
Embajadora afgana denuncia “apartheid de género” impuesto por los talibanes

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Artistas amenazan con retirar sus obras de la Bienal Nacional por polémica “escultura” de palma

Entretenimiento 0
 El silencio del comité evaluador y la falta de...

Donald Trump amenaza licencias de cadenas críticas

Noticias 0
El presidente sugiere castigos a televisoras por cobertura “negativa”...

La corrupción será delito autónomo en el nuevo Código Penal dominicano

Noticias 0
Yeni Berenice advierte que las sanciones alcanzarán hasta 10...

¿Qué pasó esta semana?

Fuerza del Pueblo concluye Congreso Elector Manolo Tavárez Justo

Noticias 0
Leonel Fernández fue ratificado como presidente de la organización...

Luis Abinader pospone actividades en Constanza por lluvias

Noticias 0
El presidente reprogramará su agenda oficial ante el pronóstico...

El Banco Central adopta medidas dirigidas a detener la tendencia alcista del dólar

Noticias 0
Santo Domingo.- La Junta Monetaria y el Banco Central...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group