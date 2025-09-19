Fundéu Guzmán Ariza propone usar “llamada robotizada” o “robollamada” en lugar del anglicismo “robocall”

Ante el creciente número de informes sobre estafas realizadas mediante llamadas automáticas, los medios de comunicación han incorporado de manera frecuente la palabra inglesa, incluso deformándola con la terminación -ing (robocalling), práctica que genera confusión en el público.

Alternativas claras en español

La entidad recuerda que en los textos periodísticos y oficiales es posible sustituir robocall por expresiones como “llamada robotizada”, “robollamada”, “llamada automatizada” o incluso “llamada automática pregrabada”. Todas ellas transmiten de manera precisa el concepto de un sistema que marca números y reproduce mensajes de forma automática.

El matiz de “robollamada”

La opción robollamada se ajusta al patrón de palabras creadas con el elemento compositivo robo- (como en robotaxi o roboética). Sin embargo, Fundéu advierte que algunos hablantes podrían asociar el prefijo con el verbo “robar”, lo que podría generar cierta ambigüedad.

Ejemplos de uso correcto

En vez de frases como “¿Cómo identificar un robocall fraudulento?”, lo correcto sería escribir “¿Cómo identificar una llamada robotizada fraudulenta?”. Del mismo modo, debe preferirse “Se trata de una robollamada, una técnica usada por ciberdelincuentes” en lugar de “Se trata del robocalling”.

Recomendación de estilo

En caso de que un medio insista en usar la palabra inglesa, Fundéu recuerda que lo apropiado es resaltarla en cursivas o, si no es posible, colocarla entre comillas. Esto mantiene la claridad y evita dar por aceptado un extranjerismo innecesario.

Defensa del buen uso del español

La Fundéu Guzmán Ariza es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua. Su propósito es impulsar el uso correcto del idioma español en la República Dominicana, contando con el respaldo de la Academia Dominicana de la Lengua y la Fundéu RAE.

Además, dispone del patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza y la asesoría del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. La institución, sin fines de lucro, se ha convertido en un referente en cuestiones de estilo lingüístico para los medios de comunicación.

Un reto en la era digital

El fenómeno de las robollamadas no solo es un problema de seguridad digital, también plantea un desafío lingüístico. El uso indiscriminado de anglicismos puede debilitar el español, especialmente en temas técnicos o de actualidad.

Por eso, Fundéu insiste en que la prensa y las instituciones públicas deben adoptar alternativas en español claras, comprensibles y sin ambigüedades, contribuyendo a un periodismo más accesible para la población.

Impacto en la ciudadanía

El incremento de este tipo de llamadas fraudulentas ha encendido alertas en organismos de protección al consumidor y en entidades de seguridad. La precisión en el lenguaje contribuye también a la educación del ciudadano, que necesita identificar de inmediato estas prácticas.

Conclusión

La recomendación es clara: evitar extranjerismos innecesarios. En lugar de robocall o robocalling, lo más apropiado es hablar de llamadas robotizadas o robollamadas. Una forma de proteger no solo al idioma, sino también la comunicación transparente con la sociedad.

