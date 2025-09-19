Yeni Berenice advierte que las sanciones alcanzarán hasta 10 años y la inhabilitación de por vida para funcionarios corruptos

SANTO DOMINGO. – Por primera vez en República Dominicana la corrupción será reconocida como un delito autónomo, de acuerdo al nuevo Código Penal que entrará en vigencia en 2026, según explicó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Durante una conferencia en el auditorio de la Dirección General de Aduanas (DGA), Reynoso señaló que cualquier hecho doloso que afecte el patrimonio público será considerado corrupción, sin necesidad de estar vinculado a otra conducta ilícita. “La víctima de la corrupción es la sociedad”, afirmó.

Un Código Penal con sanciones ejemplares

Reynoso resaltó que los nuevos tipos penales fueron alineados con la Ley de Lavado de Activos, estableciendo penas de entre 3 y 10 años de prisión. La funcionaria recordó que la acumulación de sanciones refuerza el poder del sistema judicial para castigar a quienes desvían fondos públicos.

“Cuando se comete un acto de corrupción, fondos que deben ir a salud, educación o seguridad, simplemente no llegan”, enfatizó Reynoso, al tiempo que aseguró que el Código aprobado mediante la Ley 74-25 es un instrumento moderno y necesario.

Inhabilitación de por vida

Uno de los aspectos más destacados del nuevo marco legal es la inclusión del delito de enriquecimiento ilícito, que contempla el decomiso de bienes producto de la corrupción y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, tanto electivos como por designación.

“Al que se le condene por enriquecimiento ilícito jamás podrá volver a ejercer en la administración pública”, explicó la procuradora. Esta medida busca frenar la reincidencia y enviar un mensaje claro contra la impunidad.

Las empresas también serán responsables

Reynoso advirtió que las personas jurídicas también podrán ser procesadas penalmente. Esto implica que compañías involucradas en actos ilícitos con el Estado podrían enfrentar sanciones como la disolución. “Hoy día las grandes contrataciones no son con individuos, sino con empresas, y estas también serán responsables”, subrayó.

Actualmente, decenas de compañías están en proceso de ser inhabilitadas a raíz de decisiones judiciales y acuerdos relacionados con casos de corrupción. Esta disposición busca cerrar el paso a prácticas irregulares en contrataciones públicas.

Delitos en contrataciones públicas

El nuevo Código Penal tipifica como delito la manipulación de contratos y pagos de obras públicas, lo que incluye alterar precios, otorgar contratos a dedo y pagar por obras inexistentes. “Cuando se rompe una regla en la contratación del Estado, se le roba directamente al pueblo”, recalcó Reynoso.

Entre los ejemplos citados se encuentran adjudicaciones irregulares, sobrevaloraciones y falsificación de documentos para ganar licitaciones. Con estas disposiciones se busca garantizar mayor transparencia en la gestión pública.

Un paso hacia la modernidad legal

La procuradora reconoció que el nuevo Código Penal aún es mejorable, pero sostuvo que representa un avance significativo: “Está alineado con la Convención contra la Corrupción y con las legislaciones de los países más avanzados en esta materia”.

En la conferencia participaron el director de la DGA, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el procurador adjunto Osvaldo Bonilla y el gerente legal de la DGA, Oscar D’Oleo Seiffe.

La sociedad como beneficiaria

Reynoso cerró su exposición recordando que cada acto de corrupción resta recursos esenciales a la población: “La corrupción es transversal al desarrollo de los pueblos. Al final, quien paga las consecuencias es la ciudadanía”.

El nuevo Código Penal, que comenzará a aplicarse en 2026, plantea un antes y un después en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, con sanciones más severas, control sobre empresas y un compromiso con la transparencia institucional.