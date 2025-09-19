Felucho Jiménez pone en circulación “El bolero en Iberoamérica” en la UCSD

Felucho Jiménez pone en circulación “El bolero en Iberoamérica” en la UCSD
El economista, político y escritor presentó su nuevo libro en un acto cultural que reunió a personalidades del arte, la literatura y la música

SANTO DOMINGO, R.D. – En un acto cargado de emotividad celebrado en el Salón Octagonal de la Biblioteca de la Universidad Católica de Santo Domingo, el escritor, economista y político Félix Jiménez (Felucho) puso en circulación su más reciente obra, titulada El bolero en Iberoamérica, ante un público compuesto por melómanos, académicos, gestores culturales, músicos, escritores y amantes de la cultura.

La actividad contó con las intervenciones del abogado y escritor Manuel Valentín Ramos y del compositor y poeta Mario Díaz, quienes coincidieron en resaltar el valor del bolero como una de las expresiones más auténticas de la identidad cultural iberoamericana. Ramos elogió la disciplina y pasión con la que Jiménez investigó los orígenes, evolución y protagonistas del bolero, describiendo la obra de 323 páginas como un aporte imprescindible a la memoria musical.

Por su parte, Díaz ofreció una panorámica poética sobre la trascendencia del género en la vida sentimental de varias generaciones, subrayando que el libro es una invitación a redescubrir la magia de las letras y melodías que siguen marcando el pulso del amor en el continente.

La obra reúne las biografías de más de 300 autores, compositores e intérpretes de Cuba, México, Puerto Rico y República Dominicana, además de referencias a otros 120 creadores de la región. También documenta la aparición de tríos, cuartetos y sextetos, los subgéneros del bolero y su difusión a través de la radio, la televisión y el cine, en un esfuerzo integral por preservar y difundir esta tradición musical.

Felucho Jiménez reafirma con esta publicación su compromiso con la música dominicana e iberoamericana, sumando este libro a su trayectoria como investigador y autor de colecciones y textos dedicados al patrimonio sonoro del país, entre ellos Músicos, compositores y canciones dominicanas en los siglos XIX y XX (2021).

Del acto

  • El evento concluyó con un brindis y la firma de ejemplares en un ambiente festivo que celebró la vigencia del bolero como patrimonio cultural iberoamericano. La velada reunió a destacadas personalidades del arte y la cultura, entre ellas el maestro Rafael Solano, Fernando Casado, los Premios Nacionales de Literatura Ángela Hernández y Juan Carlos Mieses, Ellis Pérez, el doctor Sergio Sarita Valdez, Orión Mejía, Peter Croes y el exministro de Cultura Eduardo Selman, quienes con su presencia realzaron la trascendencia del acto.

