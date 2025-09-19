29.1 C
Entretenimiento

Estrenos latinos: Sanz & Rels B sorprenden, Drexler canta con su hijo y Vives revive un clásico; Leslie Grace vuelve con “AyAyAy”

Una avalancha de colaboraciones marca la semana: Alejandro Sanz conecta por primera vez con Rels B; Jorge Drexler estrena tema junto a su hijo Pablopablo; Carlos Vives y Sergio George reimaginan “Fabricando fantasías”; Mon Laferte y Nathy Peluso se van por bolero; y Leslie Grace regresa tras tres años.

SANTO DOMINGO.– Los lanzamientos de esta semana traen cruces inesperados y regresos esperados. Del lado español, Alejandro Sanz se une por primera vez a Rels B en una melodía inédita; en Uruguay, Jorge Drexler comparte autoría y voz con su hijo Pablopablo; desde Colombia, Carlos Vives se alía con el productor estadounidense Sergio George para honrar un clásico de Tito Nieves; mientras que Mon Laferte y Nathy Peluso se atreven con un bolero de filo contemporáneo. La dominico–estadounidense Leslie Grace firma su vuelta con “AyAyAy”.

Alejandro Sanz + Rels B: “No me tires flores”

El encuentro generacional entre Sanz y el urbano mallorquín Rels B llega con una “melodía inédita” que pone el foco en el amor sincero y sin adornos. La producción apuesta por una base minimal que deja respirar la voz de Sanz y el fraseo melódico de Rels, con un estribillo pegadizo hecho para listas.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 11 de julio,del cantautor uruguayo Jorge Drexler (c), en Santander (España). EFE/Pedro Puente Hoyos

Jorge Drexler + Pablopablo: “El fin y el medio”

Drexler retoma un texto que venía escribiendo desde hace años y lo culmina con su hijo Pablopablo. El tema abraza la tradición rioplatense y, fiel a la pluma del quince veces Latin GRAMMY, explora la incertidumbre, la angustia y la rabia de estos tiempos con arreglos acústicos sobrios.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 25 de febrero, del cantante colombiano Carlos Vives, durante su más reciente presentación en el Festival de Viña del Mar (Chile). EFE/Adriana Thomasa

Carlos Vives & Sergio George: “Fabricando fantasías”

El colombiano y el productor/pianista estadounidense reversionan el himno salsero de Tito Nieves, manteniendo su esencia de duelo y amor eterno, pero con un pulso de estudio actual. La pieza sirve de adelanto del álbum de George, The Hits Reimagined.

Mon Laferte + Nathy Peluso: “La tirana”

Dos voces conocidas por su irreverencia se encuentran en un bolero de aire cinematográfico, con violines y metales que contrastan con interpretaciones intensas. La letra retrata mujeres “tiranas”, temidas por algunos, y formará parte del próximo álbum de Laferte, Femme fatale.

Leslie Grace: regreso con “AyAyAy”

La dominico–estadounidense, tres veces nominada al Latin GRAMMY, regresa tras una pausa de tres años con un sencillo que mezcla electrónica, R&B, pop y ritmos tropicales. “AyAyAy” llega como un guiño de gratitud a la comunidad latina que la ha acompañado desde sus inicios.

Dareyes de la Sierra: “Agua y jabón” + “Play Mode”

El grupo mexicano presenta dos lanzamientos que dialogan entre sí: primero, un desamor de alta temperatura; luego, la catarsis a través del exceso. Sonidos sierreños y norteños se combinan con recursos de producción moderna para un puente entre tradición y streaming.

Lo que sabemos 

  • España: Alejandro Sanz y Rels B unen estilos en “No me tires flores”.
  • Uruguay: Drexler estrena “El fin y el medio” junto a Pablopablo.
  • Colombia/EE. UU.: Vives y Sergio George reimaginan “Fabricando fantasías”.
  • Chile/Argentina: Mon Laferte y Nathy Peluso lanzan “La tirana”, bolero con filo.
  • RD/EE. UU.: Leslie Grace vuelve con “AyAyAy”.
  • México: Dareyes de la Sierra publica “Agua y jabón” y “Play Mode”.
