Una avalancha de colaboraciones marca la semana: Alejandro Sanz conecta por primera vez con Rels B; Jorge Drexler estrena tema junto a su hijo Pablopablo; Carlos Vives y Sergio George reimaginan “Fabricando fantasías”; Mon Laferte y Nathy Peluso se van por bolero; y Leslie Grace regresa tras tres años.SANTO DOMINGO.– Los lanzamientos de esta semana traen cruces inesperados y regresos esperados. Del lado español, Alejandro Sanz se une por primera vez a Rels B en una melodía inédita; en Uruguay, Jorge Drexler comparte autoría y voz con su hijo Pablopablo; desde Colombia, Carlos Vives se alía con el productor estadounidense Sergio George para honrar un clásico de Tito Nieves; mientras que Mon Laferte y Nathy Peluso se atreven con un bolero de filo contemporáneo. La dominico–estadounidense Leslie Grace firma su vuelta con “AyAyAy”.
Alejandro Sanz + Rels B: “No me tires flores”El encuentro generacional entre Sanz y el urbano mallorquín Rels B llega con una “melodía inédita” que pone el foco en el amor sincero y sin adornos. La producción apuesta por una base minimal que deja respirar la voz de Sanz y el fraseo melódico de Rels, con un estribillo pegadizo hecho para listas.
Jorge Drexler + Pablopablo: “El fin y el medio”Drexler retoma un texto que venía escribiendo desde hace años y lo culmina con su hijo Pablopablo. El tema abraza la tradición rioplatense y, fiel a la pluma del quince veces Latin GRAMMY, explora la incertidumbre, la angustia y la rabia de estos tiempos con arreglos acústicos sobrios.
Carlos Vives & Sergio George: “Fabricando fantasías”El colombiano y el productor/pianista estadounidense reversionan el himno salsero de Tito Nieves, manteniendo su esencia de duelo y amor eterno, pero con un pulso de estudio actual. La pieza sirve de adelanto del álbum de George, The Hits Reimagined.
Mon Laferte + Nathy Peluso: “La tirana”Dos voces conocidas por su irreverencia se encuentran en un bolero de aire cinematográfico, con violines y metales que contrastan con interpretaciones intensas. La letra retrata mujeres “tiranas”, temidas por algunos, y formará parte del próximo álbum de Laferte, Femme fatale.
Leslie Grace: regreso con “AyAyAy”La dominico–estadounidense, tres veces nominada al Latin GRAMMY, regresa tras una pausa de tres años con un sencillo que mezcla electrónica, R&B, pop y ritmos tropicales. “AyAyAy” llega como un guiño de gratitud a la comunidad latina que la ha acompañado desde sus inicios.
Dareyes de la Sierra: “Agua y jabón” + “Play Mode”El grupo mexicano presenta dos lanzamientos que dialogan entre sí: primero, un desamor de alta temperatura; luego, la catarsis a través del exceso. Sonidos sierreños y norteños se combinan con recursos de producción moderna para un puente entre tradición y streaming.
Redacción El Periódico DO
