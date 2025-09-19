26.7 C
Noticias

Embajadora afgana denuncia “apartheid de género” impuesto por los talibanes

Por: Redacción

Fecha:

Manizha Bakhtari, última representante del país, alerta que las mujeres son borradas de la vida pública bajo el régimen fundamentalista

Viena, (EFE).- Manizha Bakhtari, la última mujer que representa a Afganistán en foros internacionales, asegura que los talibanes han instaurado un verdadero “apartheid de género” destinado a borrar a las afganas de la vida pública.

Desde la caída de Kabul en 2021, Bakhtari mantiene su cargo en Viena a pesar de que el gobierno afgano desapareció y los talibanes no cuentan con reconocimiento internacional. “Mi equipo y yo decidimos quedarnos para representar al pueblo de Afganistán”, explica.

Una embajadora sin gobierno, pero con voz

Acreditada ante la ONU y Austria, Bakhtari continúa activa porque considera que sigue defendiendo los intereses del pueblo. “Sé que no tengo un gobierno, pero mis credenciales siguen siendo válidas”, afirma.

Para la diplomática, la supuesta calma en Afganistán es engañosa. “La paz no es ausencia de guerra, es presencia de justicia. Y en mi país no hay justicia”, denuncia.

Críticas al “blanqueamiento” de los talibanes

Bakhtari reprocha que algunas potencias legitimaran a los talibanes bajo el pretexto de un gobierno inclusivo. “Durante 20 años fueron considerados terroristas, no se les puede cambiar de nombre por un acuerdo”, sostiene.

Se refiere a los llamados Acuerdos de Doha (2020), firmados bajo la administración de Donald Trump, que pactaban la retirada de Estados Unidos a cambio de compromisos que nunca se cumplieron.

El “apartheid de género”

La embajadora explica que la situación de las mujeres es comparable al apartheid de Sudáfrica, solo que basado en el género: “No es discriminación, es un sistema institucionalizado de exclusión”.

  • Niñas: prohibidas de asistir a la escuela más allá del sexto grado.
  • Jóvenes: sin acceso a universidades ni educación superior.
  • Empleo: 85% de las mujeres no puede trabajar, salvo en salud, seguridad o educación.

Además, cualquier acto cotidiano puede ser castigado: desde reír en público hasta tener un teléfono móvil o hacerse un selfie.

Educación clandestina para resistir

Frente a esta realidad, Bakhtari impulsa el programa clandestino “Dukhtaran”, que brinda mentorías en línea a niñas y adolescentes de 7 a 18 años en familias de bajos recursos.

Ella misma acompaña a tres estudiantes y ya se han beneficiado unas 100 jóvenes gracias a esta red solidaria que sigue creciendo pese a la falta de recursos.

Un mensaje de esperanza

Bakhtari envía un mensaje a las mujeres que aún viven bajo el régimen: “Nada es para siempre. Sigan leyendo, estudiando, no pierdan la esperanza”.

Las mujeres fuera de Afganistán somos vuestra voz. Luchamos por vosotras y no os olvidamos”, concluye.

👉 Más noticias internacionales en elPeriodico.com.do.

 

 

 

 

Redacción


