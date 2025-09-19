29.1 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 19, 2025
InicioNoticiasDetienen a 30 haitianos en situación irregular y ocupa 8 motocicletas en...
Noticias

Detienen a 30 haitianos en situación irregular y ocupa 8 motocicletas en operativos en la Línea Noroeste

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Ejército detiene a siete haitianos indocumentados en Mao

En total, fueron retenidos cinco hombres y dos mujeres...
Noticias

RD deporta más de 250 mil haitianos en 2025

Migración registra cifras récord en agosto con 35,276 repatriados,...
Noticias

Ejército detiene a 49 haitianos indocumentados en Dajabón

 Según informaron las Fuerzas Armadas, los controles forman parte...

Los operativos se ejecutaron en Hatillo Palma, Las Caobas y Mao. Los detenidos —26 hombres y 4 mujeres— y las motocicletas fueron trasladados a la 4ta. Brigada de Infantería para los trámites legales.

Santo Domingo. El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este viernes que detuvo a 30 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular y ocupó 8 motocicletas de distintas marcas durante varios operativos realizados en las comunidades de Hatillo Palma, Las Caobas y Mao, en la Línea Noroeste.

Operativos y traslado

De acuerdo con la institución, las personas detenidas —26 hombres y 4 mujeres—, junto con los motores retenidos, fueron trasladadas bajo custodia a Mao, sede de la 4ta. Brigada de Infantería, para los trámites legales correspondientes.

En el marco de la estrategia fronteriza

El ERD señaló que estas operaciones forman parte de su estrategia institucional para garantizar la seguridad fronteriza, reforzar la interdicción migratoria y combatir el contrabando ilícito en los puntos más sensibles de la zona.Datos clave

  • Detenidos: 30 (26 hombres y 4 mujeres).

  • Vehículos ocupados: 8 motocicletas de diferentes marcas.

  • Lugares: Hatillo Palma, Las Caobas y Mao.

  • Autoridad actuante: Ejército de la República Dominicana (ERD).

  • Destino del traslado: 4ta. Brigada de Infantería, Mao.

  • Motivo: Interdicción migratoria y combate al contrabando, dentro del esquema de seguridad fronteriza.

Fuente: comunicado del ERD.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Vaguada traerá aguaceros este fin de semana; INDOMET mantiene 6 provincias en alerta
Artículo siguiente
ONU permite intervención virtual de Palestina tras veto de visados de EE. UU.

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

“Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”: total apoyo de la competencia

Entretenimiento 0
La competencia se une tras el cese del programa...

Tim Cook abre la tienda de la Quinta Avenida: filas, selfies y furor por el iPhone 17 Pro Max

Noticias 0
 El CEO de Apple dio la bienvenida a los...

Artistas en Nueva York encienden la Bienal: CAVDA denuncia “implosión” y exigen reforma

Entretenimiento 0
Una carta abierta del Colectivo de Artistas Visuales Domínico-Americanos...

¿Qué pasó esta semana?

Munar y Martínez mantienen viva a España en la Copa Davis 2025

Deportes 0
La pareja española remonta en dobles y fuerza el...

Ministerio Público desmantela red de piratería digital con la Operación Domo

Noticias 0
 Un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientosSANTO DOMINGO...

Aduanas implementará sistema digital obligatorio para envíos de mudanceras

Noticias 0
La DGA busca mayor trazabilidad y seguridad en cargas...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group