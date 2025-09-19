Los operativos se ejecutaron en Hatillo Palma, Las Caobas y Mao. Los detenidos —26 hombres y 4 mujeres— y las motocicletas fueron trasladados a la 4ta. Brigada de Infantería para los trámites legales.

Santo Domingo. El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este viernes que detuvo a 30 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular y ocupó 8 motocicletas de distintas marcas durante varios operativos realizados en las comunidades de Hatillo Palma, Las Caobas y Mao, en la Línea Noroeste.

Operativos y traslado

De acuerdo con la institución, las personas detenidas —26 hombres y 4 mujeres—, junto con los motores retenidos, fueron trasladadas bajo custodia a Mao, sede de la 4ta. Brigada de Infantería, para los trámites legales correspondientes.

En el marco de la estrategia fronteriza

El ERD señaló que estas operaciones forman parte de su estrategia institucional para garantizar la seguridad fronteriza, reforzar la interdicción migratoria y combatir el contrabando ilícito en los puntos más sensibles de la zona.Datos clave

Detenidos: 30 (26 hombres y 4 mujeres).

Vehículos ocupados: 8 motocicletas de diferentes marcas.

Lugares: Hatillo Palma, Las Caobas y Mao.

Autoridad actuante: Ejército de la República Dominicana (ERD).

Destino del traslado: 4ta. Brigada de Infantería, Mao.

Motivo: Interdicción migratoria y combate al contrabando, dentro del esquema de seguridad fronteriza.

Fuente: comunicado del ERD.