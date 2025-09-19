El Ministerio Público arrestó a cuatro médicas y una alcaldesa pedánea vinculadas a la red que falsificaba muertes para encubrir deudas.

SANTO DOMINGO .– La Operación Domo sigue dejando resultados. Este viernes, el Ministerio Público arrestó a cinco mujeres, entre ellas cuatro profesionales de la medicina y una alcaldesa pedánea de Esperanza, acusadas de colaborar en la red de registros falsos de defunciones.

Las detenciones se realizaron en la Fiscalía de Valverde mediante orden judicial, tras recolectarse evidencias que las vinculan con delitos de falsificación de documentos y aportes de datos falsos en el registro de muertes.

El proceso se relaciona con el caso de Máximo Mendoza, señalado como cabecilla de la estructura, quien guarda tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao. Según el expediente, el imputado utilizaba documentos adulterados para declarar muertas a personas vivas con el fin de evadir supuestas deudas.

Cómo operaba la red

De acuerdo con las pesquisas, la organización falsificaba certificados médicos y registros oficiales entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Hasta el momento, se han identificado al menos seis víctimas.

El método consistía en que el imputado solicitaba a médicos en pasantía —en diferentes turnos de unidades de Atención Primaria de Valverde— llenar formularios de defunción sin tener exequátur para ejercer la medicina.

Las víctimas eran, en su mayoría, personas vulnerables que habían recibido préstamos personales y que, al no poder saldar las deudas, fueron registradas como fallecidas.

Investigación ampliada

La Fiscalía adelantó que solicitará la declaratoria de caso complejo. El expediente está a cargo de los fiscales Esther María González Peguero y Víctor Manuel Mejía, con apoyo de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) y la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral (JCE).

El grupo enfrenta cargos por violación a los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.