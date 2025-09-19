30.5 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 19, 2025
InicioCineDetalles del velatorio del fenecido cineasta Arturo Alberto Báez Cordero
Cine

Detalles del velatorio del fenecido cineasta Arturo Alberto Báez Cordero

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Cine

Restos de René Fortunato serán velados hoy en Funeraria Blandino

La familia del cineasta dominicano recibe visitas desde esta...
Cine

Muere René Fortunato: cáncer apaga la voz del documentalismo dominicano

🕯️ René Fortunato muere a los 67 años tras...
Noticias

Abinader y Trump, presentes en primera fila del funeral del papa Francisco en el Vaticano

El mandatario dominicano y el estadounidense conversaron brevemente en...

 

Los restos del joven cineasta, fallecido trágicamente en Nueva York, serán expuestos desde las 9:00 a. m. en la Capilla La Paz (Av. Abraham Lincoln). El sepelio será a las 3:00 p. m. en el Cementerio Puerta del Cielo.

 Está confirmada la llegada al país de los restos de Arturo Alberto Báez Cordero, hijo del fenecido cineasta Fernando Báez y de la cantautora María Cordero. La familia agradece profundamente las oraciones y el acompañamiento en este momento de dolor.

Detalles del velatorio

  • Fecha: Domingo, 21 de septiembre de 2025
  • Hora de inicio: 9:00 a. m.
  • Lugar: Funeraria Blandino — Capilla La Paz
  • Dirección: Av. Abraham Lincoln, Santo Domingo

Sepelio

  • Fecha: Domingo, 21 de septiembre de 2025
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Lugar: Cementerio Puerta del Cielo, Santo Domingo

Vida y legado

Arturo Alberto Báez Cordero formó parte de una familia estrechamente ligada a la cultura dominicana. Hijo del destacado realizador Fernando Báez (†) y de la cantautora María Cordero, colegas y amigos resaltan su sensibilidad, su ética de trabajo y su compromiso con el cine.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
“Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”: total apoyo de la competencia

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

“Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”: total apoyo de la competencia

Entretenimiento 0
La competencia se une tras el cese del programa...

Tim Cook abre la tienda de la Quinta Avenida: filas, selfies y furor por el iPhone 17 Pro Max

Noticias 0
 El CEO de Apple dio la bienvenida a los...

Artistas en Nueva York encienden la Bienal: CAVDA denuncia “implosión” y exigen reforma

Entretenimiento 0
Una carta abierta del Colectivo de Artistas Visuales Domínico-Americanos...

¿Qué pasó esta semana?

SiriusXM lanza “Celia Cruz AZÚCAR!”, canal anual por el centenario de la Reina de la Salsa

Entretenimiento 0
 La emisora satelital honra la vida y el legado...

Ruta Palomino seguirá cerrada

Noticias 0
Medio Ambiente mantiene clausurada la ruta de la presa...

Funeral de Charlie Kirk será el 21 de septiembre en Arizona; Trump promete asistir

Noticias 0
 Turning Point USA convoca un homenaje público en el...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group