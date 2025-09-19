Los restos del joven cineasta, fallecido trágicamente en Nueva York, serán expuestos desde las 9:00 a. m. en la Capilla La Paz (Av. Abraham Lincoln). El sepelio será a las 3:00 p. m. en el Cementerio Puerta del Cielo.
Detalles del velatorio
- Fecha: Domingo, 21 de septiembre de 2025
- Hora de inicio: 9:00 a. m.
- Lugar: Funeraria Blandino — Capilla La Paz
- Dirección: Av. Abraham Lincoln, Santo Domingo
Sepelio
- Fecha: Domingo, 21 de septiembre de 2025
- Hora: 3:00 p. m.
- Lugar: Cementerio Puerta del Cielo, Santo Domingo
Vida y legado
Arturo Alberto Báez Cordero formó parte de una familia estrechamente ligada a la cultura dominicana. Hijo del destacado realizador Fernando Báez (†) y de la cantautora María Cordero, colegas y amigos resaltan su sensibilidad, su ética de trabajo y su compromiso con el cine.