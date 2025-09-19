26.7 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 19, 2025
Crisis en Oncológico del Cibao por cancelación de coordinador
Noticias

Crisis en Oncológico del Cibao por cancelación de coordinador

Por: Redacción

Fecha:

Denuncian irregularidad en la decisión que afecta la residencia médica del hospital

Santo Domingo. – La cancelación del coordinador de la residencia médica en el Hospital Oncológico del Cibao ha generado preocupación entre el personal y los residentes, quienes califican la decisión como irregular y poco transparente.De acuerdo con fuentes internas, la medida afecta directamente el funcionamiento de los programas de especialización en oncología y provoca incertidumbre sobre la continuidad de la formación de los médicos residentes.

Normativa vigente

La normativa establece que, en cada centro de salud con programas de residencias médicas, debe funcionar un Comité de Profesores para cada especialidad. Este comité actúa como la unidad ejecutora del programa de residencia, supervisando la formación académica, práctica y administrativa de los residentes.

La cancelación del coordinador ocurre en un contexto donde el comité tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad del programa y la supervisión de los residentes, lo que hace que la medida sea cuestionada por incumplir los procedimientos establecidos.

Impacto académico y administrativo

Expertos en gestión hospitalaria señalan que la figura del coordinador es clave para el cumplimiento del currículo académico y la coordinación de turnos, evaluaciones y programas de investigación.

Solicitan intervención de autoridades

El personal médico y los residentes han solicitado a la Dirección del hospital y al Ministerio de Salud Pública que revisen la medida y aseguren que se respeten las normativas de residencia médica, evitando afectar la calidad educativa.

Organizaciones médicas también han llamado a garantizar la transparencia en los procesos administrativos, especialmente en instituciones que forman futuros especialistas.

Búsqueda de soluciones

Mientras tanto, los residentes y profesores buscan mecanismos internos para minimizar el impacto en la formación. Se plantea la posibilidad de designar un coordinador interino o reorganizar temporalmente las responsabilidades del Comité de Profesores.

Los expertos destacan la importancia de mantener la continuidad académica para que los médicos en formación puedan cumplir con sus prácticas clínicas, investigación y evaluaciones sin interrupciones.

Para más información sobre la situación en el Hospital Oncológico y otras noticias de salud en República Dominicana, visita elPeriodico.com.do.

 

 

Redacción
Redacción

