30.5 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 19, 2025
InicioNoticiasCNSS: Abinader nombra a Aura Celeste Fernández Rodríguez
Noticias

CNSS: Abinader nombra a Aura Celeste Fernández Rodríguez

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Luis Abinader pospone encuentros con la diáspora

Presidente Luis Abinader prioriza agenda en la ONU y...
Noticias

EE. UU. alienta a República Dominicana a presentar candidato para dirigir la UNODC

La actual directora del organismo dejará el cargo en...
Noticias

Luis Abinader pospone actividades en Constanza por lluvias

El presidente reprogramará su agenda oficial ante el pronóstico...

La designación se realiza mediante el Decreto núm. 541-25, tras la terna enviada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en cumplimiento de la Ley 87-01.

 El presidente Luis Abinader designó a la doctora Aura Celeste Fernández Rodríguez como gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), mediante el Decreto núm. 541-25, emitido en esta fecha.

Proceso conforme a la Ley 87-01

De acuerdo con la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el CNSS remite al Poder Ejecutivo una terna de candidatos que cumplen los requisitos para ocupar la gerencia general. Esa terna fue recibida por el presidente Abinader mediante la comunicación núm. 00001997, de fecha 19 de septiembre de 2025, e incluyó, además de la nueva titular, a Pedro Rodríguez Velásquez y Félix Joel Almonte Inoa.

Perfil de la nueva gerente general

  • Profesión: Abogada, con más de 40 años de experiencia.
  • Junta Central Electoral: Miembro en dos períodos.
  • Reforma Judicial: Coordinadora del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.
  • Constitución 2010: Integrante de la comisión de juristas que elaboró el Anteproyecto de Reforma Constitucional que culminó en la Carta Magna de 2010.
  • Bioética en Salud: Presidenta honorífica del Consejo Nacional de Bioética en Salud.

Contexto: El gerente general del CNSS coordina la ejecución de las decisiones del Consejo y la administración del Sistema Dominicano de Seguridad Social, en articulación con las instituciones que integran el esquema de aseguramiento, prestación y supervisión establecido por la Ley 87-01.

Notas relacionadas

Redacción: El Periódico DO

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Detalles del velatorio del fenecido cineasta Arturo Alberto Báez Cordero

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Detalles del velatorio del fenecido cineasta Arturo Alberto Báez Cordero

Cine 0
 Los restos del joven cineasta, fallecido trágicamente en Nueva...

“Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”: total apoyo de la competencia

Entretenimiento 0
La competencia se une tras el cese del programa...

Tim Cook abre la tienda de la Quinta Avenida: filas, selfies y furor por el iPhone 17 Pro Max

Noticias 0
 El CEO de Apple dio la bienvenida a los...

¿Qué pasó esta semana?

Sistema Nacional de Alertas incorporará tecnología satelital para llegar a zonas remotas

Noticias 0
INDOTEL asegura que permitirá transmitir mensajes de emergencia de...

“La mata de palma” se seca en el Museo de Arte Moderno y reaviva la polémica en la Bienal

Entretenimiento 0
Versiones apuntan a que el ministro Roberto Ángel Salcedo...

José Antonio Aybar acusa al ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo de difamarlo

Entretenimiento 0
 El periodista y ex presidente de la CNEPR afirmó...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group