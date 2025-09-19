La designación se realiza mediante el Decreto núm. 541-25, tras la terna enviada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en cumplimiento de la Ley 87-01.

Proceso conforme a la Ley 87-01

De acuerdo con la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el CNSS remite al Poder Ejecutivo una terna de candidatos que cumplen los requisitos para ocupar la gerencia general. Esa terna fue recibida por el presidente Abinader mediante la comunicación núm. 00001997, de fecha 19 de septiembre de 2025, e incluyó, además de la nueva titular, a Pedro Rodríguez Velásquez y Félix Joel Almonte Inoa.

Perfil de la nueva gerente general

Profesión: Abogada, con más de 40 años de experiencia .

Abogada, con más de . Junta Central Electoral: Miembro en dos períodos .

Miembro en . Reforma Judicial: Coordinadora del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia .

Coordinadora del . Constitución 2010: Integrante de la comisión de juristas que elaboró el Anteproyecto de Reforma Constitucional que culminó en la Carta Magna de 2010 .

Integrante de la que elaboró el Anteproyecto de Reforma Constitucional que culminó en la Carta Magna de . Bioética en Salud: Presidenta honorífica del Consejo Nacional de Bioética en Salud.