26.7 C
Santo Domingo
viernes, septiembre 19, 2025
InicioSocialesCarolina Herrera deslumbra en Madrid con 'Primavera 26'
Sociales

Carolina Herrera deslumbra en Madrid con ‘Primavera 26’

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Wes Gordon transforma la Plaza Mayor en una pasarela de lujo, homenajeando la historia, arte y cultura de la capital española

Madrid, España. Madrid vivió un espectáculo único este jueves cuando Carolina Herrera presentó su colección ‘Primavera 26’ en la Plaza Mayor, marcando la primera vez que la firma mostraba su colección principal fuera de Nueva York, en un homenaje a la ciudad y sus tradiciones.

Un desfile histórico en la Plaza Mayor

La pasarela se instaló en un espacio que nunca antes había albergado un desfile, despertando la curiosidad de turistas y locales que observaron desde terrazas, balcones y tejados. Wes Gordon, director creativo, decoró la plaza con cenadores rosa palo y música en español, creando una experiencia sensorial completa.

Modelos y homenajes a mujeres icónicas

Las modelos españolas Esther Cañadas, Blanca Padilla y Maika Merino recorrieron más de un kilómetro de pasarela con diseños inspirados en el Madrid popular, la artesanía local y figuras emblemáticas como Paloma Picasso y la duquesa de Alba. La colección incorporó tres motivos florales distintivos: el clavel, la violeta y la rosa del Retiro.

Colores, texturas y referencias culturales

Los textiles reflejaron la paleta de los cielos de Goya y el cine de Almodóvar. Tonos azafrán, rojo Herrera, burdeos, rosa eléctrico, lila violeta y negro combinaron con texturas que evocan el empedrado de la plaza, mantillas y celosías de Madrid. También se incorporaron referencias taurinas y al traje de chulapa.

Carolina Herrera deslumbra en Madrid con 'Primavera 26'
MADRID, 18/09/2025.- La modelo Esther Cañadas pasa un diseño este jueves en el desfile de Carolina Herrera, que presenta su colección primavera-verano 2026, en la Plaza Mayor de Madrid. EFE/ Daniel González

Colaboraciones con artesanos locales

La colección contó con aportes de artesanos y marcas españolas: Sybilla en vestidos vanguardistas, Palomo reinterpretando camisas icónicas, Capas Seseña homenajeando al dandismo, y joyeros como Andrés Gallardo y Levens con broches y accesorios inspirados en flores y elementos naturales.

Carolina Herrera deslumbra en Madrid con 'Primavera 26'
MADRID, 18/09/2025.- Desfile de la firma Carolina Herrera en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, que presenta su colección primavera-verano 2026, este jueves en la Plaza Mayor de Madrid. EFE/ Daniel González

Cierre con perfume y fiesta

El evento finalizó con la presentación del nuevo perfume ‘La Bomba’, imagen de la modelo Vittoria Ceretti, cerrando un desfile que fusionó moda, historia y cultura madrileña en un espectáculo sin precedentes.

Más detalles de la moda internacional en El Periódico.

 

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
ARS Reservas celebra 23 aniversario con Misa de Acción de Gracias

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Artistas amenazan con retirar sus obras de la Bienal Nacional por polémica “escultura” de palma

Entretenimiento 0
 El silencio del comité evaluador y la falta de...

Donald Trump amenaza licencias de cadenas críticas

Noticias 0
El presidente sugiere castigos a televisoras por cobertura “negativa”...

La corrupción será delito autónomo en el nuevo Código Penal dominicano

Noticias 0
Yeni Berenice advierte que las sanciones alcanzarán hasta 10...

¿Qué pasó esta semana?

Renuncia el periodista José Antonio Aybar a la presidencia de la CNEPR

Entretenimiento 0
Alega precariedad institucional y denuncia trabas administrativas que, según...

EE. UU. alienta a República Dominicana a presentar candidato para dirigir la UNODC

Noticias 0
La actual directora del organismo dejará el cargo en...

La corrupción será delito autónomo en el nuevo Código Penal dominicano

Noticias 0
Yeni Berenice advierte que las sanciones alcanzarán hasta 10...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group