Wes Gordon transforma la Plaza Mayor en una pasarela de lujo, homenajeando la historia, arte y cultura de la capital española

Madrid, España. Madrid vivió un espectáculo único este jueves cuando Carolina Herrera presentó su colección ‘Primavera 26’ en la Plaza Mayor, marcando la primera vez que la firma mostraba su colección principal fuera de Nueva York, en un homenaje a la ciudad y sus tradiciones.

Un desfile histórico en la Plaza Mayor

La pasarela se instaló en un espacio que nunca antes había albergado un desfile, despertando la curiosidad de turistas y locales que observaron desde terrazas, balcones y tejados. Wes Gordon, director creativo, decoró la plaza con cenadores rosa palo y música en español, creando una experiencia sensorial completa.

Modelos y homenajes a mujeres icónicas

Las modelos españolas Esther Cañadas, Blanca Padilla y Maika Merino recorrieron más de un kilómetro de pasarela con diseños inspirados en el Madrid popular, la artesanía local y figuras emblemáticas como Paloma Picasso y la duquesa de Alba. La colección incorporó tres motivos florales distintivos: el clavel, la violeta y la rosa del Retiro.

Colores, texturas y referencias culturales

Los textiles reflejaron la paleta de los cielos de Goya y el cine de Almodóvar. Tonos azafrán, rojo Herrera, burdeos, rosa eléctrico, lila violeta y negro combinaron con texturas que evocan el empedrado de la plaza, mantillas y celosías de Madrid. También se incorporaron referencias taurinas y al traje de chulapa.

Colaboraciones con artesanos locales

La colección contó con aportes de artesanos y marcas españolas: Sybilla en vestidos vanguardistas, Palomo reinterpretando camisas icónicas, Capas Seseña homenajeando al dandismo, y joyeros como Andrés Gallardo y Levens con broches y accesorios inspirados en flores y elementos naturales.

Cierre con perfume y fiesta

El evento finalizó con la presentación del nuevo perfume ‘La Bomba’, imagen de la modelo Vittoria Ceretti, cerrando un desfile que fusionó moda, historia y cultura madrileña en un espectáculo sin precedentes.

