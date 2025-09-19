¿Qué se aprobó?

En un comunicado oficial, la Cámara de Cuentas informó que los cuatro informes corresponden a: (1) los programas de ayudas socioeconómicas implementados durante la pandemia de la covid-19; (2) una investigación especial al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia); (3) la auditoría de los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de la Juventud (MJ); y (4) un estudio a los estados financieros del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Auditoría a programas por la pandemia

La primera auditoría, coordinada y de alcance regional, analizó los programas de ayudas socioeconómicas ejecutados en 2020, abarcando del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Esta revisión se desarrolló a iniciativa del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha Contra la Corrupción Transnacional (GTCT) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), organismo al que pertenece la Cámara de Cuentas dominicana.

Investigación especial a Codia

El segundo informe recoge la investigación practicada al Codia, cubriendo el periodo del 5 de agosto de 2014 al 14 de agosto de 2018. La auditoría se realizó a solicitud del presidente de la Junta Directiva de esa institución y examina procedimientos, contrataciones y manejo de recursos en ese lapso.

Ministerio de la Juventud y ejecución presupuestaria

La tercera auditoría se centró en las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de la Juventud, revisando el período del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. El informe detalla el comportamiento de ingresos, gastos y cumplimiento de lineamientos presupuestarios.

Estudio a los estados financieros de Indotel

Finalmente, el cuarto informe corresponde a la evaluación de los estados financieros del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. El análisis examina registros contables, conciliaciones y controles internos.

Contexto: 32 auditorías en cuatro meses

Con estas aprobaciones la Cámara de Cuentas suma 32 auditorías aprobadas en los últimos cuatro meses, un ritmo que la institución destaca como parte de su plan de fiscalización intensiva. En el comunicado la entidad resaltó la importancia de mantener procesos de control y transparencia en entidades públicas y programas sociales.

Reacciones y expectativas

La divulgación de estos informes ya genera expectativas en sectores políticos, técnicos y de la sociedad civil. Organizaciones de transparencia han pedido que los hallazgos se publiquen íntegramente y que, en su caso, se deriven las acciones legales o administrativas correspondientes para resarcir posibles daños.

Dónde leer los informes

La Cámara indicó que cada auditoría está acompañada de su respectivo informe legal. Para consultar la nota oficial y futuras actualizaciones sobre el seguimiento, visita nuestra cobertura en ElPeriódico, y revisa las secciones de Política y Opinión para análisis y reacciones.