Artistas en Nueva York encienden la Bienal: CAVDA denuncia “implosión” y exigen reforma

Una carta abierta del Colectivo de Artistas Visuales Domínico-Americanos (CAVDA) acusa deterioro y censura en la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales y reclama al ministro Roberto Ángel Salcedo cambios profundos.

La polémica “palma” vuelve al centro del debate.

Santo Domingo / Nueva York. La crisis de la XXXI Bienal Nacional de Artes Visuales sumó un capítulo decisivo: una carta abierta enviada desde Nueva York por el CAVDA denuncia la “implosión institucional” del evento, cuestiona su proceso de selección y premiación, y pide reformarlo de raíz.El documento, fechado el 10 de septiembre de 2025, está dirigido al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y al Comité Organizador del Museo de Arte Moderno.

El diagnóstico: “controversias, desprestigio y censura”

Según la misiva, la Bienal “ha sido plagada por controversias innecesarias y desprestigio institucional” y en ediciones recientes se habrían producido intentos de censura a obras y artistas. El colectivo advierte que esas prácticas exceden las funciones de un jurado —que debe limitarse a aceptar o rechazar propuestas— y que ningún personal de la Bienal o del MAM debe ejercer censura sobre las obras.

La “palma” como síntoma, no como causa

Sobre la obra premiada “Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer”, CAVDA sostiene que el problema no es el artista ni su pieza, sino la aplicación antojadiza de las bases por parte de quienes validaron su recepción, selección y premiación como escultura. En esa línea, el colectivo disiente de quienes piden anular el lauro y enfoca responsabilidades institucionales.

Contexto: reclamos acumulados y bases en debate

La carta se hace eco de observaciones de gremios y gestores que, durante semanas, han avivado el debate público sobre la Bienal y el premio a la “palma”. En la cobertura de El Periódico DO puedes repasar los hitos más recientes (abajo, en “Enlaces relacionados”).

Las cuatro propuestas de CAVDA

  • Consulta nacional con artistas e instituciones para reescribir las bases y elaborar un reglamento efectivo que rija la Bienal.
  • Concurso anual aparte para jóvenes artistas en desarrollo profesional.
  • Reservar la Bienal como principal evento profesional de las artes visuales del país, para creadores con formación y trayectoria documentada.
  • Restituir los premios por categorías para evitar el actual “caos competitivo”.

Qué falta por definir

Queda por conocerse la respuesta oficial del Ministerio de Cultura y del Comité Organizador del MAM; si habrá revisión de bases o un reglamento complementario; y la postura del jurado frente a los señalamientos de aplicación de normas y lectura histórica de los símbolos en disputa.

Enlaces relacionados en El Periódico DO (cobertura previa)

Fuente documental: Carta del Colectivo de Artistas Visuales Domínico-Americanos (CAVDA), 10/09/2025.Etiquetas: CAVDA, Bienal Nacional de Artes Visuales, Museo de Arte Moderno, Roberto Ángel Salcedo, CODAP, ADAV

 

ONU permite intervención virtual de Palestina tras veto de visados de EE. UU.

