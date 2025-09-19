El diagnóstico: “controversias, desprestigio y censura”

Según la misiva, la Bienal “ha sido plagada por controversias innecesarias y desprestigio institucional” y en ediciones recientes se habrían producido intentos de censura a obras y artistas. El colectivo advierte que esas prácticas exceden las funciones de un jurado —que debe limitarse a aceptar o rechazar propuestas— y que ningún personal de la Bienal o del MAM debe ejercer censura sobre las obras.

La “palma” como síntoma, no como causa

Sobre la obra premiada “Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer”, CAVDA sostiene que el problema no es el artista ni su pieza, sino la aplicación antojadiza de las bases por parte de quienes validaron su recepción, selección y premiación como escultura. En esa línea, el colectivo disiente de quienes piden anular el lauro y enfoca responsabilidades institucionales.

Contexto: reclamos acumulados y bases en debate

La carta se hace eco de observaciones de gremios y gestores que, durante semanas, han avivado el debate público sobre la Bienal y el premio a la “palma”. En la cobertura de El Periódico DO puedes repasar los hitos más recientes (abajo, en “Enlaces relacionados”).

Las cuatro propuestas de CAVDA

Consulta nacional con artistas e instituciones para reescribir las bases y elaborar un reglamento efectivo que rija la Bienal.

con artistas e instituciones para y elaborar un que rija la Bienal. Concurso anual aparte para jóvenes artistas en desarrollo profesional.

aparte para en desarrollo profesional. Reservar la Bienal como principal evento profesional de las artes visuales del país, para creadores con formación y trayectoria documentada .

de las artes visuales del país, para creadores con . Restituir los premios por categorías para evitar el actual “caos competitivo”.

Qué falta por definir

Queda por conocerse la respuesta oficial del Ministerio de Cultura y del Comité Organizador del MAM; si habrá revisión de bases o un reglamento complementario; y la postura del jurado frente a los señalamientos de aplicación de normas y lectura histórica de los símbolos en disputa.

Fuente documental: Carta del Colectivo de Artistas Visuales Domínico-Americanos (CAVDA), 10/09/2025.