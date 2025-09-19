Una carta abierta del Colectivo de Artistas Visuales Domínico-Americanos (CAVDA) acusa deterioro y censura en la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales y reclama al ministro Roberto Ángel Salcedo cambios profundos.
La polémica “palma” vuelve al centro del debate.
El diagnóstico: “controversias, desprestigio y censura”
Según la misiva, la Bienal “ha sido plagada por controversias innecesarias y desprestigio institucional” y en ediciones recientes se habrían producido intentos de censura a obras y artistas. El colectivo advierte que esas prácticas exceden las funciones de un jurado —que debe limitarse a aceptar o rechazar propuestas— y que ningún personal de la Bienal o del MAM debe ejercer censura sobre las obras.
La “palma” como síntoma, no como causa
Sobre la obra premiada “Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer”, CAVDA sostiene que el problema no es el artista ni su pieza, sino la aplicación antojadiza de las bases por parte de quienes validaron su recepción, selección y premiación como escultura. En esa línea, el colectivo disiente de quienes piden anular el lauro y enfoca responsabilidades institucionales.
Contexto: reclamos acumulados y bases en debate
La carta se hace eco de observaciones de gremios y gestores que, durante semanas, han avivado el debate público sobre la Bienal y el premio a la “palma”. En la cobertura de El Periódico DO puedes repasar los hitos más recientes (abajo, en “Enlaces relacionados”).
Las cuatro propuestas de CAVDA
- Consulta nacional con artistas e instituciones para reescribir las bases y elaborar un reglamento efectivo que rija la Bienal.
- Concurso anual aparte para jóvenes artistas en desarrollo profesional.
- Reservar la Bienal como principal evento profesional de las artes visuales del país, para creadores con formación y trayectoria documentada.
- Restituir los premios por categorías para evitar el actual “caos competitivo”.
Qué falta por definir
Queda por conocerse la respuesta oficial del Ministerio de Cultura y del Comité Organizador del MAM; si habrá revisión de bases o un reglamento complementario; y la postura del jurado frente a los señalamientos de aplicación de normas y lectura histórica de los símbolos en disputa.
