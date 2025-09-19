El silencio del comité evaluador y la falta de respuesta del Ministerio de Cultura mantienen en tensión la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales

SANTO DOMINGO. – La 31 edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales, organizada por el Ministerio de Cultura y que se exhibe en el Museo de Arte Moderno, atraviesa una fuerte crisis luego de que un grupo de artistas plásticos anunciara que retirará sus obras si se mantiene el fallo del jurado que premió como escultura una mata de palma.

El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), que ya presentó una impugnación formal contra la decisión, denunció que aún no recibe respuesta por parte del comité evaluador. La entidad sostiene que el veredicto viola de manera directa las bases de la bienal y transgrede disposiciones de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

Artistas en pie de lucha

Los expositores que enviaron obras a la bienal han sostenido reuniones en los últimos días y acordaron que, de no anularse la premiación, procederán a retirar sus trabajos de la muestra colectiva como medida de protesta.

“Todo parece indicar que se pretende dejar un premio que violenta las bases de la bienal. El Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, está facultado para invocar la advocación y anular dicho premio porque constituye una violación flagrante a las normas y a la ley sobre el derecho de autor”, indicó una fuente consultada por este medio.

Silencio del comité evaluador

La situación se agrava debido al silencio del comité evaluador, que todavía no se ha pronunciado frente a la impugnación ni ha ofrecido explicaciones públicas sobre el polémico fallo. Esta falta de respuesta mantiene en incertidumbre tanto a los artistas como a los visitantes del Museo de Arte Moderno, donde actualmente se exhiben las piezas seleccionadas.

Contexto de la controversia

La Bienal Nacional de Artes Visuales es el evento más importante de la plástica dominicana y, en esta edición, reunió a decenas de artistas de distintas disciplinas. El premio otorgado a una mata de palma como escultura provocó un debate inmediato en círculos culturales y en redes sociales, donde críticos, galeristas y creadores cuestionaron la validez de la decisión.

El Codap recordó que las bases de la bienal establecen requisitos claros para la participación y valoración de obras, y advirtió que mantener el fallo “sería un golpe directo a la credibilidad de la institución y al prestigio del certamen”.

Exigen intervención del ministro

Ante la falta de pronunciamiento del comité, los artistas y el gremio que los agrupa han dirigido sus reclamos directamente al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, a quien exigen que actúe en uso de sus atribuciones para revertir la decisión y garantizar el respeto a las normas.

“El ministro tiene la facultad de enmendar el fallo, y si no lo hace, la bienal perderá legitimidad”, subrayó el artista.

Un evento en riesgo

Si la crisis no se resuelve en los próximos días, la bienal corre el riesgo de convertirse en un escenario vacío de legitimidad, con la retirada de decenas de obras y la protesta abierta de los principales exponentes del arte visual del país.

La comunidad artística espera una respuesta inmediata que devuelva la confianza en el certamen y en las instituciones que lo organizan. Mientras tanto, el debate sobre qué debe considerarse arte y cuáles son los límites de un jurado sigue encendido en la opinión pública.