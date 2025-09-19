26.7 C
Entretenimiento

Alex Bueno, operado en Nueva York: “Todo salió bien, gracias a Dios”

Por: Redacción

Fecha:

SANTO DOMINGO.– El cantante dominicano Alex Bueno informó este viernes, a través de sus redes sociales, que fue sometido en Nueva York a una intervención quirúrgica menor para retirarle una pequeña lesión ubicada en la cabeza.

De acuerdo con el mensaje difundido por el propio artista, el procedimiento se practicó como medida preventiva recomendada por su equipo de neurólogos y concluyó con éxito.

En la comunicación, el intérprete agradeció a Dios por el resultado favorable y a sus seguidores por las muestras de cariño, apoyo y oraciones.

Aseguró que se encuentra de buen ánimo, contento por su nominación a los Latin GRAMMYs y con el deseo de regresar pronto a los escenarios.

Como parte del proceso de recuperación, Alex Bueno cumplirá varios días de absoluto reposo y se someterá a chequeos rutinarios, siguiendo “al pie de la letra” las indicaciones médicas. El equipo que lo acompaña precisó que continuará informando cada paso del proceso a través de los canales oficiales.

El anuncio del propio artista llevó tranquilidad a su público, que se había mantenido atento a su estado de salud durante las últimas jornadas. “Gracias por todas sus muestras de cariño, apoyo y oraciones. Bendiciones para todos”, cierra el comunicado compartido por el Team Alex Bueno.

 

Redacción
Se apagó la voz melódica de Yaco Monti

