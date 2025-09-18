24.8 C
Deportes

Sydney McLaughlin-Levrone derrota a Marileidy Paulino en el Mundial de Atletismo Tokio

Por: Redacción

Fecha:

Final histórica: McLaughlin-Levrone bajó de 48 segundos (47.78) y Paulino conquistó la plata con 47.98.

La estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone se impuso este jueves en la final de 400 metros planos del Mundial de Atletismo Tokio 2025 con un registro de 47.78, convirtiéndose en la primera mujer en casi cuarenta años que baja de los 48 segundos.

La dominicana Marileidy Paulino logró la medalla de plata con 47.98, en una carrera disputada sobre pista mojada por la lluvia.

En una carrera trepidante desde el disparo inicial, McLaughlin-Levrone—figura histórica por sus hazañas en los 400 m vallas—resolvió en la recta final para adjudicarse el título mundial en el lap individual. Paulino, siempre combativa, sostuvo un cierre potente que le valió la plata y confirmó su condición de referente global de la vuelta al óvalo.

Una rivalidad de altura

El duelo entre Paulino y McLaughlin-Levrone mantiene al público en vilo cada vez que coinciden en el 400. La dominicana, múltiple medallista internacional, vuelve a subir al podio; la estadounidense añade un oro mundial en la distancia plana a un palmarés ya histórico.

Contexto histórico: marcas para el recuerdo

La final dejó cifras extraordinarias. Con su 47.78, Sydney McLaughlin-Levrone se convirtió en la primera mujer en casi 40 años que rompe la barrera de los 48 segundos en los 400 metros. Marileidy Paulino cruzó en 47.98, también por debajo de 48, pese a la pista mojada por la lluvia en Tokio.

Ambos tiempos se sitúan ya entre los mejores de todos los tiempos: el 47.78 de McLaughlin-Levrone es el segundo registro más rápido de la historia y el 47.98 de Paulino, el tercero. Sólo los supera el récord mundial de 47.60 establecido por Marita Koch (RDA) en 1985, una marca que permanece desde la década de los ochenta, periodo posteriormente marcado por revelaciones sobre programas de dopaje de Estado en el bloque del Este.

Marcas de la final (400 m): McLaughlin-Levrone 47.78 (oro) · Paulino 47.98 (plata).

Redacción: El Periódico DO

 

Redacción
Redacción

