La emisora satelital honra la vida y el legado de Celia Cruz con una programación especial que recorre desde su etapa en Fania Records hasta sus himnos globales.

El canal celebra el legado musical de Celia Cruz con sus grandes clásicos y con temas de artistas contemporáneos influenciados por su obra, entre ellos Angélique Kidjo, Buena Vista Social Club, Gloria Estefan, Marc Anthony, Tito Puente, Tito Nieves, La India y miembros de la Fania All Stars.

Especiales del primer mes

Celia & Tito , conducido por Tito Puente Jr. , repasa la obra de Cruz junto al “Rey del Mambo”.

Quarter Legacy , con La India , presenta veinticinco himnos de Celia y su reciente aparición en una moneda con la icónica frase "¡Azúcar!" .

Tabaco y Ron, espacio de boleros a cargo del productor y cantante Willy Chirino.

Concierto: 100 Years of ¡Azúcar! All Stars

El 2 de octubre se emitirá el concierto “100 Years of ¡Azúcar! All Stars”, grabado en los estudios de SiriusXM en Miami, con la participación de Albita, José Alberto “El Canario”, Lena Burke, Leslie Cartaya, Lucrecia, Tony & Mimy Succar, Willy Chirino, entre otros.

Cómo escuchar el canal

Disponible desde hoy en la aplicación de SiriusXM (streaming).

(streaming). En automóviles, por tiempo limitado en el canal 79, del 26 de septiembre al 3 de octubre.

Un legado eterno

Nacida en La Habana y fallecida en 2003, Celia Cruz se convirtió en símbolo de la música latina por su voz y su presencia escénica. Tras alcanzar la fama con la Sonora Matancera, consolidó su carrera en el exilio junto a Tito Puente, Johnny Pacheco y Willie Colón en Fania Records, ayudando a posicionar la salsa como género internacional. Ganadora de múltiples premios Grammy y distinguida con la Medalla Nacional de las Artes de EE.UU., en 2024 se convirtió en la primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda estadounidense.



“Celia Cruz AZÚCAR!” celebra a la Reina de la Salsa durante todo el año. Imagen: cortesía SiriusXM

— Con información de EFE.