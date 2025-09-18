32.8 C
Santo Domingo
jueves, septiembre 18, 2025
Noticias

San Patricio presenta un mural de ocho metros en homenaje a los inmigrantes de Nueva York

Por: Redacción

Fecha:

La icónica catedral exhibe una obra monumental de Adam Cvijanovic en la entrada por la Quinta Avenida. El cardenal Timothy Dolan destacó su mensaje en el actual clima de debate migratorio.

La catedral de San Patricio presentó este jueves un mural de casi ocho metros de altura que rinde tributo a los inmigrantes de Nueva York, con escenas que abarcan desde los recién llegados con mochilas e hijos a cuestas hasta los irlandeses del siglo XIX descendiendo de un barco. La obra cubre las tres paredes de la entrada principal por la Quinta Avenida.

El arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, afirmó que el momento actual en Estados Unidos ha dado especial resonancia al mensaje del mural. “Nos encontramos en una situación difícil como ciudad y como nación, marcada por la violencia y la incomprensión. Y el tema de los inmigrantes —siempre central para la Iglesia— hoy está bajo la lupa por la controversia en torno a la inmigración”, dijo.

La pieza, creada por el artista Adam Cvijanovic durante dos años, incluye representaciones religiosas como el Cordero de Dios y un ángel negro con rastas que ya acapara miradas. “Al ver a un modelo de Harlem pensé: ‘este es el ángel de Nueva York’. No fue una decisión de cuotas ni de políticas DEI, simplemente lo sentí”, explicó el pintor a EFE.

El costo del mural ascendió a US$3 millones; según el cardenal Dolan, la recaudación entre los fieles fue tan rápida que no fue necesario solicitar campañas de donación adicionales.

El cardenal Timothy Dolan habla este jueves, en la catedral de San Patricio en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Rostros y símbolos: de Kateri Tekakwitha a los servicios de la ciudad

La obra incorpora a Kateri Tekakwitha —mujer mohawk del siglo XVII y primera indígena norteamericana canonizada—, además de cinco uniformados de la policía y del cuerpo de bomberos, y devotos de diversas procedencias. También aparece el rostro de la madre del cardenal Dolan junto a los inmigrantes irlandeses, en un panel que evoca la Aparición de Knock (1879), año de la consagración de la catedral.

San Patricio presenta un mural de ocho metros en homenaje a los inmigrantes de Nueva York
Fotografía que muestra un mural durante su presentación este jueves, en la catedral de San Patricio en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

“No es político”: la respuesta del Vaticano neoyorquino

El rector de San Patricio, el nicaragüense Enrique Salvo, señaló que si alguien interpretara el mural políticamente, sería por una lectura distorsionada. “En ningún momento es algo político”, dijo, recordando además el origen inmigrante de familias prominentes en la ciudad, incluidas las del propio exmandatario con residencia en la zona.

La inauguración litúrgica del mural se celebrará durante una misa el domingo 21 de septiembre de 2025, con la asistencia de muchos de los modelos reales que posaron para Cvijanovic.


Mural de homenaje a los inmigrantes en la entrada de la catedral de San Patricio, Nueva York
Detalle del mural de Adam Cvijanovic en la entrada de San Patricio. Foto: cortesía catedral de San Patricio

