32.8 C
Santo Domingo
jueves, septiembre 18, 2025
InicioCineOro para McLaughlin-Levrone; Marileidy Paulino, plata histórica (47.98) en los 400 m
Cine

Oro para McLaughlin-Levrone; Marileidy Paulino, plata histórica (47.98) en los 400 m

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Deportes

Sydney McLaughlin-Levrone derrota a Marileidy Paulino en el Mundial de Atletismo Tokio

Final histórica: McLaughlin-Levrone bajó de 48 segundos (47.78) y...
Deportes

Marileidy Paulino va por medalla este jueves: corre a las 9:24 a. m. (hora RD)

 La campeona mundial de 400 metros planos disputará la...
Deportes

Marileidy Paulino brilla en el Mundiales de Atletismo Tokio 2025

La dominicana ganó su heat con 49.85 y sigue...

 

La final, de altísimo nivel, dejó marcas históricas: 47.78 para la estadounidense (récord nacional y de los campeonatos) y 47.98 para la dominicana (récord nacional y tercer crono de todos los tiempos).

La dominicana Marileidy Paulino, campeona mundial en Budapest 2023 y oro olímpico en París, terminó segunda en la final de los 400 metros del Mundial de Atletismo de Tokio, ganada por la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que firmó 47.78, el segundo tiempo más rápido de la historia.

La lucha por el oro fue vibrante y el público acompañó con palmas una carrera histórica: desde 1985 ninguna atleta bajaba de 48 segundos y en Tokio lo consiguieron dos. Por la calle cinco, McLaughlin-Levrone voló sobre la pista mojada por la lluvia y paró el crono en 47.78, récord de los campeonatos y de Estados Unidos, a solo 18 centésimas de la plusmarca mundial de Marita Koch (47.60 en Canberra, 1985).

Impulsada por el ritmo de la estadounidense, Paulino se exprimió hasta detener el reloj en 47.98, nuevo récord dominicano y tercer registro más veloz de la historia, que la consagra como una de las grandes referencias de la vuelta al óvalo.

Oro para McLaughlin-Levrone; Marileidy Paulino, plata histórica (47.98) en los 400 m
Oro para McLaughlin-Levrone; Marileidy Paulino, plata histórica (47.98) en los 400 m

El podio y los tiempos

PuestoAtletaPaísMarcaNota
🥇 1.Sydney McLaughlin-LevroneEstados Unidos47.78RN & RC (2.º tiempo histórico)
🥈 2.Marileidy PaulinoRepública Dominicana47.98Récord nacional (3.º tiempo histórico)
🥉 3.Salwa Eid NaserBaréin48.19Mejor mar
Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
SiriusXM lanza “Celia Cruz AZÚCAR!”, canal anual por el centenario de la Reina de la Salsa
Artículo siguiente
COE amplía alerta verde por crecidas e inundaciones ante lluvias de este jueves

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea presentará “La última boda” en EDANCO 2025

Entretenimiento 0
Funciones: 26 y 27 de septiembre, 8:30 p. m.,...

Capotillo se viste de acción con “Xiguapa”; Robinson Díaz interpreta a “El Paisa”

Cine 0
El filme de Francis Disla “El Indio”, producido por...

COE amplía alerta verde por crecidas e inundaciones ante lluvias de este jueves

Noticias 0
Las precipitaciones, asociadas a una onda tropical y a...

¿Qué pasó esta semana?

Muere en Brooklyn el joven cineasta Arturo Báez Cordero (34), hijo de Fernando Báez

Cine 0
El accidente ocurrió la tarde del domingo en Gowanus;...

José Antonio Aybar acusa al ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo de difamarlo

Entretenimiento 0
 El periodista y ex presidente de la CNEPR afirmó...

Vecinos del sector Gala piden a la Alcaldesa y a Intrant replantear medidas de desvío vehicular

Noticias 0
Denuncian incremento de tapones, contaminación y deterioro de calles...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group