La final, de altísimo nivel, dejó marcas históricas: 47.78 para la estadounidense (récord nacional y de los campeonatos) y 47.98 para la dominicana (récord nacional y tercer crono de todos los tiempos).

La lucha por el oro fue vibrante y el público acompañó con palmas una carrera histórica: desde 1985 ninguna atleta bajaba de 48 segundos y en Tokio lo consiguieron dos. Por la calle cinco, McLaughlin-Levrone voló sobre la pista mojada por la lluvia y paró el crono en 47.78, récord de los campeonatos y de Estados Unidos, a solo 18 centésimas de la plusmarca mundial de Marita Koch (47.60 en Canberra, 1985).

Impulsada por el ritmo de la estadounidense, Paulino se exprimió hasta detener el reloj en 47.98, nuevo récord dominicano y tercer registro más veloz de la historia, que la consagra como una de las grandes referencias de la vuelta al óvalo.

El podio y los tiempos