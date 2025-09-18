El procurador adjunto destacó un enfoque centrado en las personas, con representación legal, reparación y datos para fortalecer la persecución de la violencia de género. Entradilla: El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que, en la actual gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio Público concentra sus esfuerzos en la protección de los derechos de las víctimas, históricamente olvidadas en el proceso penal.

“Algo que ha decidido la señora procuradora general de la República es centrar la atención del Ministerio Público en la víctima; (…) la víctima ha sido una olvidada en el proceso penal, por duro que eso suene”, dijo Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, durante la reunión del Equipo Nacional de Coordinadoras de Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, celebrada en el IES-ENMP.

Acciones y retos

Representación legal: inicio del concurso de oposición para escoger 100 abogados que serán adscritos al Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).

Reparación integral: Camacho señaló como reto central el avance en los mecanismos de reparación a las víctimas.

Filosofía de servicio: impulso de un Ministerio Público centrado en las personas, con enfoque en proteger y empoderar a quienes sufren delitos.

Gestión basada en evidencia: uso de datos para diseñar políticas y estrategias más efectivas de persecución y prevención de la violencia.

Camacho subrayó que, históricamente, el proceso penal ha garantizado la defensa del imputado —con abogados privados o de oficio—, pero no en la misma medida la de las víctimas, por lo que la gestión actual busca corregir esa asimetría.

Énfasis en violencia de género

El encuentro se centró en garantizar el acceso a la justicia y los derechos de las mujeres afectadas por la violencia. La fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección contra la Violencia de Género, calificó la reunión como “enriquecedora” y confió en que permitirá coordinar mejoras en la respuesta a las víctimas y en la persecución de los agresores.