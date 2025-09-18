32.8 C
Las noticias tecnológicas de la semana en América

Por: Redacción

Pausa a TikTok hasta Navidad, Congreso cita a plataformas por radicalización, YouTube anticipa un creador 100% de IA, y más claves de la región.

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Pausa de Trump a TikTok, al menos hasta Navidad

Los casi 150 millones de usuarios de TikTok en EE.UU. respiran de nuevo, al menos hasta el 16 de diciembre, luego de que el presidente Donald Trump aplazara por tres meses la ley que prohibiría la plataforma tras un acuerdo con China en Madrid. El decreto extiende por cuarta vez el plazo para que ByteDance venda la operación de TikTok en Estados Unidos o enfrente la prohibición.

Plataformas de mensajería instantánea a juicio

Discord, Twitch, Steam y Reddit comparecerán en una audiencia del Congreso de EE.UU. en octubre para examinar procesos de radicalización tras revelarse que el acusado del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk confesó el crimen en un chat. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental interrogará a sus directivos sobre incitación a la violencia política.

Fotografía de archivo que muestra el logo de Tik Tok en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Caroline Brehman

YouTube profetiza un MrBeast de IA

Un creador 100% generado por IA podría alcanzar la cima en YouTube en uno o dos años —o “ya existe”—, según Amjad Hanif, VP de Gestión de Productos para Creadores. En el evento Made on YouTube, la plataforma presentó funciones de IA para edición, doblaje, analítica y monetización. El referente a batir sigue siendo MrBeast (Jimmy Donaldson), con más de 430 millones de suscriptores.

Chile avanza y Latinoamérica retrocede en innovación

La OMPI (agencia de la ONU) reportó que casi todas las economías latinoamericanas perdieron puestos en el índice de innovación frente a 2024. Chile fue la excepción, subiendo al lugar 51 por su desempeño en educación superior y capitalización bursátil. Bajaron México (58), Uruguay (68), Colombia (71), Costa Rica (72), Argentina (77) y Perú (80). Bolivia cayó once posiciones (111); Nicaragua (130) y Venezuela (136) se ubicaron entre los últimos diez.

Venezuela busca una IA “chavista”

El presidente Nicolás Maduro aseguró que el país tendrá una IA soberana, nacional, articulada con el mundo y “alimentada por nosotros”. Recordó alianzas con Rusia y China, y el memorando con la china iFlytek (julio) para desarrollar tecnologías aplicadas a medicina, ingeniería, diseño y “ciencias políticas”.

Fotografía del 14 de septiembre de 2025 del artista puertorriqueño Bad Bunny cantando, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

Welcome, bienvenue, willkommen al AirPods 4

Desde esta semana, AirPods Pro 2 y AirPods 4, emparejados con iPhone compatible con Apple Intelligence (iOS 26), permiten traducciones en vivo entre inglés, español, portugués, francés y alemán. La función usa una voz predeterminada (Siri) y procesa en el iPhone, sin archivar conversaciones y con paquetes de idiomas descargados previamente.

Bad Bunny “tira más fotos” para educar a Puerto Rico

Tras un impacto económico estimado de US$713 millones por su serie de 30 conciertos en la isla, Bad Bunny impulsa junto a Amazon Music una iniciativa educativa con currículo STEM, recursos tecnológicos y apoyo a estudiantes y docentes, de la mano de Fundación Rimas y Fundación Good Bunny. “Benito encarna el espíritu de Puerto Rico y transformamos su pasión en impacto real”, dijo Rocío Guerrero, directora para Latinoamérica de Amazon Music.

Gustavo A. Delvasto D. / EFE

 

