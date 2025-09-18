Pausa a TikTok hasta Navidad, Congreso cita a plataformas por radicalización, YouTube anticipa un creador 100% de IA, y más claves de la región.

Pausa de Trump a TikTok, al menos hasta Navidad Los casi 150 millones de usuarios de TikTok en EE.UU. respiran de nuevo, al menos hasta el 16 de diciembre, luego de que el presidente Donald Trump aplazara por tres meses la ley que prohibiría la plataforma tras un acuerdo con China en Madrid. El decreto extiende por cuarta vez el plazo para que ByteDance venda la operación de TikTok en Estados Unidos o enfrente la prohibición.

Plataformas de mensajería instantánea a juicio Discord, Twitch, Steam y Reddit comparecerán en una audiencia del Congreso de EE.UU. en octubre para examinar procesos de radicalización tras revelarse que el acusado del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk confesó el crimen en un chat. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental interrogará a sus directivos sobre incitación a la violencia política.

YouTube profetiza un MrBeast de IA Un creador 100% generado por IA podría alcanzar la cima en YouTube en uno o dos años —o “ya existe”—, según Amjad Hanif, VP de Gestión de Productos para Creadores. En el evento Made on YouTube, la plataforma presentó funciones de IA para edición, doblaje, analítica y monetización. El referente a batir sigue siendo MrBeast (Jimmy Donaldson), con más de 430 millones de suscriptores.

Chile avanza y Latinoamérica retrocede en innovación La OMPI (agencia de la ONU) reportó que casi todas las economías latinoamericanas perdieron puestos en el índice de innovación frente a 2024. Chile fue la excepción, subiendo al lugar 51 por su desempeño en educación superior y capitalización bursátil. Bajaron México (58), Uruguay (68), Colombia (71), Costa Rica (72), Argentina (77) y Perú (80). Bolivia cayó once posiciones (111); Nicaragua (130) y Venezuela (136) se ubicaron entre los últimos diez.

Venezuela busca una IA “chavista” El presidente Nicolás Maduro aseguró que el país tendrá una IA soberana, nacional, articulada con el mundo y “alimentada por nosotros”. Recordó alianzas con Rusia y China, y el memorando con la china iFlytek (julio) para desarrollar tecnologías aplicadas a medicina, ingeniería, diseño y “ciencias políticas”.

Welcome, bienvenue, willkommen al AirPods 4 Desde esta semana, AirPods Pro 2 y AirPods 4, emparejados con iPhone compatible con Apple Intelligence (iOS 26), permiten traducciones en vivo entre inglés, español, portugués, francés y alemán. La función usa una voz predeterminada (Siri) y procesa en el iPhone, sin archivar conversaciones y con paquetes de idiomas descargados previamente.