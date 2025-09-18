Funciones: 26 y 27 de septiembre, 8:30 p. m., en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. Boletas: RD$300 en boletería.

Con dramaturgia y coreografía de Rafael Morla y la dirección del maestro Edmundo Poy, la obra convoca a los intérpretes Dayme Del Toro, Patricia Ortega, Wileydy Contrera, Jonas Padilla, Erick Roque y Jeremy Caro, quienes desplegarán una poderosa energía escénica para cuestionar y celebrar uno de los rituales más icónicos de la humanidad: la boda.

El grito nupcial del siglo XXI

Descrito como “el grito nupcial del siglo XXI, el final de una era”, el montaje explora, a través del cuerpo, la voz y el vestuario, las tensiones, ilusiones y símbolos que envuelven al matrimonio como institución ancestral. Entre el rito, la parafernalia y las leyes de género, la pieza invita a pensar en nuevas formas de relacionarnos sin perder la esencia ni “morir en el intento”.

Preguntas que quedan danzando

Durante la función, se abren interrogantes que acompañan al espectador: ¿Dónde es la última boda? ¿Qué pasa en la última boda? ¿Cuándo será mi última boda? ¿Por qué no se da mi última boda?