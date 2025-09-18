32.8 C
Entretenimiento

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea presentará “La última boda” en EDANCO 2025

Por: Redacción

Fecha:

Entretenimiento

Funciones: 26 y 27 de septiembre, 8:30 p. m., en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. Boletas: RD$300 en boletería.

 La Dirección General de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea anunciaron la puesta en escena de “La última boda”, un espectáculo que integra la cartelera del Festival Internacional de Danza Contemporánea (EDANCO) 2025.

Con dramaturgia y coreografía de Rafael Morla y la dirección del maestro Edmundo Poy, la obra convoca a los intérpretes Dayme Del Toro, Patricia Ortega, Wileydy Contrera, Jonas Padilla, Erick Roque y Jeremy Caro, quienes desplegarán una poderosa energía escénica para cuestionar y celebrar uno de los rituales más icónicos de la humanidad: la boda.

El grito nupcial del siglo XXI

Descrito como “el grito nupcial del siglo XXI, el final de una era”, el montaje explora, a través del cuerpo, la voz y el vestuario, las tensiones, ilusiones y símbolos que envuelven al matrimonio como institución ancestral. Entre el rito, la parafernalia y las leyes de género, la pieza invita a pensar en nuevas formas de relacionarnos sin perder la esencia ni “morir en el intento”.

EDANCO 2025
EDANCO 2025

Preguntas que quedan danzando

Durante la función, se abren interrogantes que acompañan al espectador: ¿Dónde es la última boda? ¿Qué pasa en la última boda? ¿Cuándo será mi última boda? ¿Por qué no se da mi última boda?

  • Fechas y hora: 26 y 27 de septiembre, 8:30 p. m.
  • Lugar: Sala Máximo Avilés Blonda, Palacio de Bellas Artes (Santo Domingo).
  • Precio: RD$300 (boletería del Palacio de Bellas Artes).
  • Festival: EDANCO 2025 — Festival Internacional de Danza Contemporánea.
  • Dirección: Edmundo Poy · Dramaturgia/Coreografía: Rafael Morla.
