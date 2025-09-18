24.8 C
Entretenimiento

José Antonio Aybar acusa al ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo de difamarlo

Por: Redacción

Fecha:

El periodista y ex presidente de la CNEPR afirmó que el funcionario le hace una “campaña de difamación” y lo llamó “mitómano”.

El periodista José Antonio Aybar, ex presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), acusó al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, de estar ejecutando una campaña de difamación en su contra tras su renuncia del cargo, apenas tres meses después de su designación.

En un video de 6 minutos y 56 segundos difundido en redes sociales, Aybar calificó a Salcedo como un mitómano y le instó a no continuar con acciones que afecten su bien ganado nombre. “Robertico, el ministro, está utilizando un mediatour para intentar difamarme y jugar con mi moral”, expresó.

Aybar aseguró que todo se originó cuando el Ministerio de Cultura retuvo la cuenta operativa de la Comisión, pese a dos comunicaciones formales solicitando su devolución. Sostuvo que cuenta con documentos de la Contraloría General de la República que confirman que esa cuenta corresponde a la institución que presidía.

Señalamientos de abuso de poder

“Aquí no se trata de un asunto de dinero, se trata de abuso de poder. Usted se cree que está por encima de todo el mundo”, afirmó el comunicador, quien advirtió al ministro que evitar difamarlo para no verse obligado a revelar más informaciones.

Aybar también señaló los míseros sueldos que perciben los empleados de la CNEPR y criticó el manejo en el nombramiento del vicepresidente de la entidad. Según relató, Salcedo cedió a presiones de los hermanos Tony Raful y Faride Raful, desviando la designación hacia otro puesto.

“Con mi moral no se juega, ni usted ni nadie. No le permito que me falte el respeto. Le recomiendo que pare su campañita”, subrayó Aybar.

Antecedentes de su renuncia

El pasado 15 de septiembre, Aybar presentó su renuncia mediante carta dirigida al presidente Luis Abinader. Entre las irregularidades que denunció entonces mencionó la negativa a autorizar firmas para trámites financieros menores, el retraso en la designación del vicepresidente de la Comisión y el estado deplorable de la sede institucional, que pone en riesgo al personal.

Tras la dimisión, Salcedo lamentó públicamente la salida del periodista y reconoció las dificultades estructurales y burocráticas que enfrenta el sector cultural.

