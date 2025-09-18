24.8 C
Santo Domingo
jueves, septiembre 18, 2025
Entretenimiento

Fallece Danilo González Camilo, único hijo de María Cristina Camilo, a los 94 años

Por: Redacción

Fecha:

Su madre, la icónica locutora y pionera de los medios, falleció recientemente el 5 de septiembre a los 107 años.

Murió Danilo González Camilo, único hijo de la icónica locutora y pionera de la comunicación María Cristina Camilo, quien falleció recientemente el 5 de septiembre a los 107 años. Tenía 94 años.

De acuerdo con Carlos Cepeda Suriel, amigo de la familia, el deceso ocurrió este miércoles tras sufrir una pancreatitis.

A inicios de mes, Don Danilo asistió a las honras fúnebres de su madre en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde también estuvieron presentes sus cuatro hijos, nueve nietos y dos biznietos, quienes hoy le sobreviven.

María Cristina Camilo, figura histórica de la radio y la televisión dominicanas, fue despedida el pasado 5 de septiembre. Procreó a Danilo junto a su esposo, José Francisco González Disla.

Legado familiar y duelo

La familia González Camilo atraviesa un nuevo momento de duelo apenas días después de despedir a la matriarca. Amigos, colegas y figuras del ámbito cultural han expresado sus condolencias ante la partida de Don Danilo, recordado por su cercanía y su presencia constante en los homenajes a su madre.

Redacción: El Periódico DO

 

Redacción
Redacción

Sydney McLaughlin-Levrone derrota a Marileidy Paulino en el Mundial de Atletismo Tokio

