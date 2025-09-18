Su madre, la icónica locutora y pionera de los medios, falleció recientemente el 5 de septiembre a los 107 años.

A inicios de mes, Don Danilo asistió a las honras fúnebres de su madre en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde también estuvieron presentes sus cuatro hijos, nueve nietos y dos biznietos, quienes hoy le sobreviven.

María Cristina Camilo, figura histórica de la radio y la televisión dominicanas, fue despedida el pasado 5 de septiembre. Procreó a Danilo junto a su esposo, José Francisco González Disla.

Legado familiar y duelo

La familia González Camilo atraviesa un nuevo momento de duelo apenas días después de despedir a la matriarca. Amigos, colegas y figuras del ámbito cultural han expresado sus condolencias ante la partida de Don Danilo, recordado por su cercanía y su presencia constante en los homenajes a su madre.