La actriz estadounidense de origen dominicano y puertorriqueño, premiada en Cannes 2024 por “Emilia Pérez” junto a su elenco, asistió con su esposo, Marco Perego, y sus tres hijos a la audiencia general del miércoles.

El encuentro ocurrió al finalizar el recorrido del pontífice entre los fieles. En un gesto cercano, el Papa intercambió saludos con Saldaña y su familia, una escena que fue captada por fotógrafos y celebrada por los presentes.

La proyección de Saldaña y el reconocimiento por Emilia Pérez

De ascendencia dominicana y puertorriqueña, Zoë Saldaña es una de las figuras latinas con mayor proyección en Hollywood por sagas como Avatar y Guardianes de la galaxia. En 2024, el elenco femenino de Emilia Pérez —encabezado por Saldaña— recibió el Premio a la Interpretación Femenina del Festival de Cannes, un galardón concedido de forma conjunta a las protagonistas por su actuación en la cinta de Jacques Audiard.

Emilia Pérez consolidó la versatilidad de la actriz al asumir un rol dramático que amplía su registro más allá del cine de género. El filme, además, acumuló reconocimientos en la temporada de festivales, posicionando a su elenco y equipo creativo en la conversación internacional.

Audiencia de los miércoles en el Vaticano

Las audiencias generales congregan cada semana a miles de peregrinos y visitantes en la Plaza de San Pedro. Tras el mensaje catequético, el Pontífice suele acercarse a los asistentes para saludar y bendecir, momento en el que se produjo el breve intercambio con la actriz y su familia.