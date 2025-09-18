La Comisión Federal de Comercio (FTC) y siete estados acusan a las empresas de conspirar con revendedores para acaparar boletos y revenderlos a precios inflados, engañando a los consumidores.

Qué dice la demanda

Según el expediente, las compañías habrían permitido que revendedores obtuvieran millones de boletos en violación de los límites de compra, para luego colocarlos a precios más altos en el mercado secundario. La FTC sostiene que ese esquema, sumado a cargos y comisiones ocultas, encareció de forma injustificada el costo final para el público.

“El entretenimiento en vivo en Estados Unidos debería ser accesible para todos nosotros. No debería costar un ojo de la cara llevar a la familia a un partido de béisbol”, dijo el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, quien citó una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para proteger a los consumidores de abusos en los precios de entradas.

Cómo operaría el esquema

Acaparamiento de boletos: uso de redes de revendedores para sobrepasar límites de compra y controlar la disponibilidad.

uso de redes de revendedores para sobrepasar límites de compra y controlar la disponibilidad. Reventa a precios inflados: colocación de entradas en plataformas secundarias con márgenes superiores al precio original.

colocación de entradas en plataformas secundarias con márgenes superiores al precio original. Tarifas ocultas: cargos agregados al final del proceso de compra, que elevan sustancialmente el precio final para el consumidor.

La demanda califica estas prácticas como engañosas y potencialmente anticompetitivas. Al tratarse de un litigio en curso, las acusaciones deberán probarse ante el tribunal.

Contexto

El mercado de entretenimiento en vivo en EE. UU. ha sido objeto de escrutinio por el rol de los revendedores, la opacidad de las tarifas y la concentración de actores en la cadena de valor (promoción, boletería y recintos). La acción conjunta de la FTC y los estados busca, según el regulador, frenar prácticas que distorsionan los precios y mejorar la transparencia para los usuarios.

Al cierre de esta edición, las empresas demandadas no habían respondido públicamente a las alegaciones contenidas en la querella.