32.8 C
Santo Domingo
jueves, septiembre 18, 2025
InicioEntretenimientoEE. UU. demanda a Ticketmaster y Live Nation por inflar precios y...
Entretenimiento

EE. UU. demanda a Ticketmaster y Live Nation por inflar precios y aplicar “tarifas ocultas”

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Entretenimiento

Sting es demandado por exmiembros de The Police por regalías millonarias

Andy Summers y Stewart Copeland reclaman años de derechos...
Noticias

La agencia AP demanda al Gobierno de Trump tras ser vetada por escribir golfo de México

Washington, (EFE).- La agencia estadounidense de prensa Associated Press...
Noticias

Retiran la demanda por violación contra los raperos Jay-Z y Sean ‘Diddy’ Combs

 Los abogados de la denunciante anunciaron que la demanda...

 

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y siete estados acusan a las empresas de conspirar con revendedores para acaparar boletos y revenderlos a precios inflados, engañando a los consumidores.

 Una agencia reguladora estadounidense demandó este jueves a Ticketmaster y a su matriz Live Nation, a las que acusa de facilitar prácticas de reventa que habrían inflado los precios de entradas para conciertos, además de aplicar tarifas ocultas que perjudican a los consumidores. La acción legal fue presentada por la FTC y siete estados ante un tribunal federal de California.

Qué dice la demanda

Según el expediente, las compañías habrían permitido que revendedores obtuvieran millones de boletos en violación de los límites de compra, para luego colocarlos a precios más altos en el mercado secundario. La FTC sostiene que ese esquema, sumado a cargos y comisiones ocultas, encareció de forma injustificada el costo final para el público.

“El entretenimiento en vivo en Estados Unidos debería ser accesible para todos nosotros. No debería costar un ojo de la cara llevar a la familia a un partido de béisbol”, dijo el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, quien citó una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para proteger a los consumidores de abusos en los precios de entradas.

Cómo operaría el esquema

  • Acaparamiento de boletos: uso de redes de revendedores para sobrepasar límites de compra y controlar la disponibilidad.
  • Reventa a precios inflados: colocación de entradas en plataformas secundarias con márgenes superiores al precio original.
  • Tarifas ocultas: cargos agregados al final del proceso de compra, que elevan sustancialmente el precio final para el consumidor.

La demanda califica estas prácticas como engañosas y potencialmente anticompetitivas. Al tratarse de un litigio en curso, las acusaciones deberán probarse ante el tribunal.

Contexto

El mercado de entretenimiento en vivo en EE. UU. ha sido objeto de escrutinio por el rol de los revendedores, la opacidad de las tarifas y la concentración de actores en la cadena de valor (promoción, boletería y recintos). La acción conjunta de la FTC y los estados busca, según el regulador, frenar prácticas que distorsionan los precios y mejorar la transparencia para los usuarios.

Al cierre de esta edición, las empresas demandadas no habían respondido públicamente a las alegaciones contenidas en la querella.

Notas relacionadas

Redacción: El Periódico DO

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Fallece Danilo González Camilo, único hijo de María Cristina Camilo, a los 94 años

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Fallece Danilo González Camilo, único hijo de María Cristina Camilo, a los 94 años

Entretenimiento 0
Su madre, la icónica locutora y pionera de los...

Sydney McLaughlin-Levrone derrota a Marileidy Paulino en el Mundial de Atletismo Tokio

Deportes 0
Final histórica: McLaughlin-Levrone bajó de 48 segundos (47.78) y...

Marileidy Paulino va por medalla este jueves: corre a las 9:24 a. m. (hora RD)

Deportes 0
 La campeona mundial de 400 metros planos disputará la...

¿Qué pasó esta semana?

Arrestan a “La Bola” por homicidio durante incidente en Capotillo

Noticias 0
La Policía Nacional ocupó el arma blanca presuntamente utilizada;...

EE. UU. alienta a República Dominicana a presentar candidato para dirigir la UNODC

Noticias 0
La actual directora del organismo dejará el cargo en...

Bad Bunny lidera las nominaciones a la edición 26 de los Latin Grammy, con doce candidaturas

Entretenimiento 0
Los Ángeles (EE.UU.),  (EFE).- Bad Bunny lideró este miércoles...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group